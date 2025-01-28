На Львовщину прибыл глава испанского МИДа

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во вторник, 28 января, приехал в Украину с официальным визитом. Известно, что чиновник прибыл во Львовскую область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение испанского министра в Х и сообщение главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

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Глава МИД Испании прибыл в Украину

О своем приезде Хосе Мануэль Альбарес сообщил на официальной странице в соцсети X.

Я только что приехал в Украину. Три года несправедливой и неоправданной войны. Мы должны сделать этот год мирным. Справедливый мир, который гарантирует суверенитет и свободу украинцев. Испания их в этом поддерживает,

– написал Альбарес.

Во Львовской ОВА сообщили, что Хосе Мануэль Альбарес Буэно, а также глава МИД Украины Андрей Сибига прибыли с рабочим визитом на Львовщину и прежде всего почтили память наших Защитников и Защитниц, которые покоятся на Лычаковском кладбище.

Сеньор Альбарес Буэно выразил соболезнования родным погибших в российско-украинской войне и отметил, что Испания в дальнейшем будет последовательно поддерживать наше государство, указали в ОВА.



На Львовщину прибыл глава МИД Испании / Фото Максима Козицкого