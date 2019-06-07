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      Хостелы вне закона: бюджетные отели в Украине могут закрыть

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      Хостелы в Украине могут оказаться вне закона
      Хостелы в Украине могут оказаться вне закона / unsplash.com

      В законодательстве Украины пока нет определения, что такое "хостел". Депутаты Верховной Рады пока не урегулировали работы этих популярных среди туристов бюджетных квартир для ночевки.

      Во время пленарного заседания 6 июня нардепы не смогли включить в повестку дня сессии законопроекты, которые предусматривают урегулирование работы хостелов. Речь идет о законопроектах № 10237 и № 10237-1.

      Читайте также: Вывести рынок арендного жилья из тени: как это планируют воплотить в Украине

      Что предусматривают законопроекты?

      В этих проектах законов о внесении изменений Жилищного кодекса прописано, что хостел должен иметь отдельный вход и эвакуационный выход, а его размещение в многоквартирном жилом доме допускается лишь с согласия не менее 70% жителей.

      Альтернативный законопроект предусматривает, что хостелы должны располагаться только на первых этажах, а норма площади на одного человека, который там проживает, должна составлять не менее 8 метров квадратных.

      Хоть на данный момент в украинском законодательстве ничего не говорится о деятельности хостелов, однако четко прописаны права жителей многоквартирных домов.

      В Гражданском кодексе Украины (статья 383) предусмотрено, что собственник жилого дома или квартиры имеет право использовать помещение для собственного проживания и проживания членов семьи, но не имеет права использовать его для промышленного производства.

      Конституция Украины, в свою очередь, предусматривает, что каждый гражданин может использовать свою собственность таким образом, чтобы это не нарушало прав других лиц.

      Сейчас нередко случается, что жильцы многоэтажек жалуются на соседство с хостелами и даже идут со своими жалобами в суд.

      хостели в Україні закон законодавство
      Жители многоквартирных домов часто жалуются на соседство с хостелами

      Если Верховной Раде удастся принять изменения в Жилищный кодекс и взять деятельность хостелов под контроль, то за использование квартиры не по назначению владельцам грозит штраф от 34 до 51 тысячи гривен, а за повторное нарушение – 85 тысяч гривен.

      Недвижимость 24 уже писала, что стоит знать о нюансах посуточной аренды жилья, чтобы не попасть впросак.

       
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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Гостиницы Штрафы Законодательство Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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