Хостели поза законом: бюджетні готелі в Україні можуть закрити

В законодавстві України поки немає визначення, що таке "хостел". Депутати Верховної Ради поки не врегулювали роботи цих популярних серед туристів бюджетних помешкань для ночівлі.

Під час пленарного засідання 6 червня нардепи не змогли включити до порядку денного сесії законопроектів, які передбачають врегулювання роботи хостелів. Йдеться про законопроекти № 10237 та № 10237-1.

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Що передбачають законопроекти?

У цих проектах законів про внесення змін до Житлового кодексу прописано, що хостел повинен мати окремий вхід та евакуаційний вихід, а його розміщення у багатоквартирному житловому будинку допускається лише за згоди щонайменше 70% мешканців.

Альтернативний законопроект передбачає, що хостели мають розташовуватись лише на перших поверхах, а норма площі на одну людину, яка там проживає, має становити не менше 8 метрів квадратних.

Хоч натепер в українському законодавстві нічого не згадується про діяльність хостелів, проте чітко прописані права мешканців багатоквартирних будинків.

У Цивільному кодексі України (стаття 383) передбачено, що власник житлового будинку чи квартири має право використовувати помешкання для власного проживання чи проживання членів сім'ї, але не має права використовувати його для промислового виробництва.

Конституція України, у свою чергу, передбачає, що кожен громадянин може використовувати свою власність таким чином, щоб це не порушувало прав інших осіб.

Зараз нерідко трапляється, що мешканці багатоповерхівок жаліються на сусідство з хостелами і навіть йдуть зі своїми скаргами до суду.



Мешканці багатоквартирних будинків часто скаржаться на сусідство з хостелами

Якщо Верховній Раді таки вдасться ухвалити зміни до Житлового кодексу і взяти діяльність хостелів під контроль, то за використання квартири не за призначенням власникам світить штраф від 34 до 51 тисячі гривень, а за повторне порушення – 85 тисяч гривень.

Нерухомість 24 уже писала, що варто знати про нюанси подобової оренди житла, аби не втрапити в халепу.

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