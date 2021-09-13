Хотел отомстить: на Винниччине рецидивист сжег родственника, который передвигался на костылях
Источник:Полиция Винницкой области
В Винницкой области 25-летний мужчина поджег своего родственника. Он хотел таким образом отомстить за оскорбление во время бытового конфликта. Другой мужчина сгорел заживо.
Злоумышленник дождался, пока родственник уснет, облил его бензином и поджег. Более того, 25-летний мужчина пытался выдать все за несчастный случай. Кстати, конфликт между мужчинами возник во время распития спиртного.
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Погибший передвигался на костылях
Трагедия произошла в селе Дубовец Немировской территориальной общины. Когда спасатели потушили огонь, на кровати обнаружили мертвым хозяина – 56-летнего мужчину с инвалидностью. Он передвигался с помощью костылей.
Дом, где был пожар / Фото полиции Винницкой области
Злоумышленник был неоднократно судим
Правоохранители обнаружили на месте доказательства, что дом потерпевшего подожгли. Например, у постели погибшего лежала канистра из-под топлива. Подозреваемого полицейские задержали неподалеку от места совершения преступления. Он только месяц назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественные преступления.
Задержанный мужчина / Фото полиции Винницкой области
Что грозит мужчине
Задержанному объявили о подозрении относительно умышленного убийства. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За такое преступление могут присудить 15 лет заключения.
Вещественные доказательства / Фото полиции Винницкой области