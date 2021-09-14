Хотел попрощаться, но попал под обстрел, – в ООС рассказали о погибшем Чепурном

Валентин Чепурной погиб в результате вражеских обстрелов на Луганщине 12 сентября. Он приехал на место дислокации бригады, чтобы забрать свои документы и попрощаться с друзьями.

На момент гибели боец был гражданским

Боец проходил военную службу по контракту, однако на момент гибели договор уже закончился. Об этом журналистам 24 Канала рассказал руководитель пресс-службы штаба ООС Виталий Саранцев.

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Чепурной работал в воинской части за пределами проведения Операции Объединенных сил. Он приехал, чтобы попрощаться с друзьями.

Хотел попрощаться, а попал под обстрел. В результате ранения погиб. В отчеты не попал, поскольку контракт истек, а службу он здесь не проходил. Поэтому на момент гибели считался гражданским,

– рассказал Саранцев.

Что известно о Валентине Чепурном