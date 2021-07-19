Планировал поступить в университет: на Львовщине утонул 18-летний парень – фото

На Львовщине 17 июля трагически погиб 18-летний парень. Юноша пошел плавать со своими друзьями и утонул. Он только недавно закончил учебу в ПТУ и планировал вступить в вуз.

Тело парня достали из водоема на следующий день. На похоронах юноши его мама потеряла сознание, и ее госпитализировали.

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В озере утонул 18-летний парень

В ГСЧС Львовщины рассказали, что 18 июля в 1:25 спасателям поступило сообщение о том, что в озере утонул 18-летний парень.

Трагедия случилась в селе Забужье.

Юноша нырнул в воду и не вынырнул.

Погибшим оказался житель Каменки-Бугской.

В 10:20 водолазы извлекли его тело из воды.

По информации LMN, парень пошел плавать на озеро со своими друзьями еще 17 июля.

К сожалению, спасти его не удалось. Тело погибшего всю ночь искали водолазы.

Смотрите фото, как искали тело юноши / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовской области

Юноша хотел поступить в университет

Погибший вместе с родителями и младшим братом жил в Каменка-Бугской. В 2021 году он закончил третий курс местного ПТУ №47. Директор учебного заведения Галина Антоняк рассказала, что 2 июля парень вместе со своими одногруппниками отпраздновал выпускной.

Был очень красивый, веселый и приветливый. Таким останется в нашей памяти на всю жизнь. Планировал продолжать учиться, хотел стать младшим бакалавром. Но, к сожалению, не суждено,

– рассказала Антоняк.

По ее словам, похороны юноши был чрезвычайно тяжелым прощанием. Присутствующие рассказали, что во время него мама парня потеряла сознание. Ее долго не могли привести в чувство. Женщину госпитализировали.

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