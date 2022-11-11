Кремль хотел создать "республики" в западных областях: СБУ сообщила о подозрении россиянину

СБУ сообщила о подозрении россиянину, готовившему государственный переворот в Украине. Он планировал использовать общественные организации, которые должны были спровоцировать беспорядки в западных областях.

На Западе Украины хотели создать так называемые "народные республики". Сотрудники СБУ помешали планам Кремля весной, когда задержали руководителей этих "общественных организаций".

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На Западе планировали создать "народные республики"

СБУ удалось выйти на российского идеолога государственного переворота. Он связан со спецслужбами страны-террориста и координировался отдельными представителями администрации президента.

Следователи установили, что подозреваемый является основателем общественных структур на территории России, поддерживающих идею восстановления СССР в составе трех "славянских" государств:

Украины,

России,

Беларуси.

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После Революции достоинства и начала российской агрессии злоумышленник работал в поддержку действий российского правительства, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины.

Для этого россиянин сговорился с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с Украинским выбором кума Путина Виктора Медведчука, пообещав ему оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине.

По этой договоренности использовались созданные на территории России и Украины общественные организации и фонды. Посредством них наладили схему поступления денег с территории страны-террористки.

Перед началом полномасштабного вторжения РФ один из фигурантов перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла переворота,

– говорится в сообщении.

Следователи СБУ подозревают россиянина в сговоре с целью насильственной смены или свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

СБУ установила, что в так называемую "Федеративную республику Украина" должны войти Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области. Вооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и власть. После этого планировалось захватить административные здания и провозгласить "народные республики" по образцу квазиреспублик на Донбассе, а затем объединить их в новое подконтрольное России государство.

Смотрите фото, найденные во время обыска / Фото СБУ

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