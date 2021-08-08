Резня в метро в Токио: нападавший заявил, что хотел "убить счастливых женщин"
8 августа 2021 , 05:05Читати новину українською
Источник:Sankei
Подозреваемый в нападении на пассажиров поезда метро в Токио объяснил свои мотивы. Говорит, что "хочет убивать женщин, которые выглядят счастливыми".
Инцидент произошел в ночь на 6 июля. Тогда пострадали по меньшей мере 10 человек, одна девушка серьезно ранена.
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"Просто хотел убить много людей"
По словам мужчины, "где-то 6 лет назад почувствовал, что хочет убивать женщин, которые выглядят счастливыми".
Неважно, кто бы это был, – я просто хотел убить много людей,
- убеждает он.
Коротко о нападении на пассажиров в метро Токио
- Мужчина атаковал пассажиров у станции Сейджогакуен на западе Токио.
- Затем он спрыгнул на рельсы и убежал. Но через некоторое время зашел в магазин в 5 километрах от места происшествия и сдался. Мужчина тогда сказал, что устал скрываться.
- По предварительным данным, злоумышленник – примерно 20 лет.