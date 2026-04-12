Хотел увидеть Путина: отец Илона Маска посетил пасхальное богослужение в Москве
- Эррол Маск, отец Илона Маска, посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве вместе с Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
- Маск сидел на стульчике во время службы, что объясняется его возрастом 79 лет и продолжительностью богослужения.
В Москве встречали Пасху в храме Христа Спасителя. Среди гостей были Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и отец Илона Маска Эррол Маск.
Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.
Смотрите также В марте вокруг резиденции Путина на Валдае построили сразу 7 новых башен с "Панцирями", – СМИ
Как Эррол Маск праздновал Пасху в Москве?
В храме Христа Спасителя в Москве встретили Пасху. Именно в этот храм сходил и российский диктатор Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Среди гостей выделялся отец Илона Маска Эррол Маск. Он единственный, кто сидел на стульчике, пока все остальные люди стояли.
Эррол Маск в московском храме / Фото "Дождь"
Священник РПЦ Владислав Береговой объяснил, что в храме Христа Спасителя скамьи стоят у входа, поэтому люди приносят с собой стульчики.
Отцу Илона Маска 79 лет. Когда вам будет 79 лет, я думаю, вы тоже будете просить, чтобы вам, для того, чтобы вы посетили трех- или даже четырехчасовую службу, дали стульчик. Поэтому, мне кажется, обсуждать такой вопрос вообще странно,
– отметил он.
Эррол Маск в храме в Москве: смотрите видео
Как Путин поздравлял россиян с Пасхой?
Во время поздравления президент России цинично сказал, что "великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости".
Это прозвучало на фоне полномасштабной войны против Украины и непрерывных обстрелов мирных городов.