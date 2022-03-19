Хотел власти: в Ровненской области задержали мужчину, которого подозревают в коллаборационизме

В Ровненской области Служба безопасности Украины задержала мужчину. Он предоставлял информацию российским убийцам для нанесения авиаударов.

Об этом сообщили 19 марта в СБУ. Спикер ведомства Артем Дехтяренко отметил, что мужчина предал Украину и начал работать на врага.

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"Спецназначенцы СБУ задержали мужчину, который передал российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ и расположении воинских частей для нанесения авиаударов", – рассказали в СБУ.

Хотел возглавить захваченные земли

Дехтяренко отметил, что задержанный передавал информацию о путях дислокации Вооруженных Сил и расположении воинских частей. Кроме того, мужчина хотел возглавить оккупационные органы в случае захвата россиянами территории Ровненщины.

За государственную измену ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

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