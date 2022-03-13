Хотел выехать из страны: на границе задержали мужчину в женском наряде, парике и с макияжем

На границе в пункте пропуска "Порубное" житель Киева нашел оригинальный способ уехать за границу. Для этого уклонист надел женский наряд, парик и даже сделал макияж. Однако пограничники его разоблачили.

Мужчина даже взял своего несовершеннолетнего ребенка и предоставил пограничникам паспорт своей жены.

На тему Возле Хирова задержали бывшего боевика, который пытался сбежать в Польшу

Однако инспектор пограничного контроля в Черновицкой области сразу разоблачила такой замысел 30-летнего мужчины.



Мужчина пытался пересечь границу в виде женщины / Фото ГПСУ

Таким образом, украинец пытался избежать мобилизации в армию. Однако теперь уклонисту придется отвечать по закону, ведь пограничники отправили в полицию сообщение по признакам преступления.

Пограничники добавили, что еще 11 уклонистов задержали в пункте пропуска Могилев-Подольского Винницкой области. Украинцы планировали добраться до Молдовы вне пунктов пропуска через Днестр. Всех нарушителей задержали и передали полиции.



На границе задержали еще 11 уклонистов / Фото ГПСУ

Добавим, что 12 марта пограничники также отказали в выезде из Украины мужчине, который якобы был снят с военного учета в 2009 году. В документах было указано, что его комиссовали из-за беременности. Детали – читайте здесь.

Важно – ВСУ ликвидировали российский истребитель возле Изюма