Хотела сделать хорошее селфи: в Испании украинка сорвалась в пропасть
Источник:Murcia Today
Туристка из Украины едва не погибла во время отдыха на испанском курорте. 26-летняя девушка хотела сделать селфи, но случайно упала в пропасть.
Инцидент произошел 14 сентября около в 19:00 по местному времени.
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Украинка перелезла через перила, чтобы сделать селфи на фоне пляжа Леванте. Однако потеряла равновесие и упала в пропасть. Очевидцы вызвали экстренные службы.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, одному из спасателей удалось добраться до украинки, которая находилась в бессознательном состоянии и получила серьезные травмы во время падения.
В каком состоянии украинка
Известно, что она получила серьезные травмы во время падения. Ее сразу эвакуировали в порт Бенидорм для дальнейшей реанимации. После этого ее доставили в больницу в Аликанте. По последним данным, пострадавшая продолжает находиться в больнице. Сейчас больше подробностей о ее состоянии нет.Обратите внимание! Иногда люди подвергают себя смертельной опасности ради хороших фото в интернете. К примеру, брат и двое сестер из Британии решили переждать непогоду под деревом и сделать несколько фото. Во время одного снимка вблизи ударила молния: они оказались в больнице.