Хотели остановить драку: в Харькове 5 полицейских попали в больницу

В Харькове 11 декабря патрульные приехали на вызов из-за драки на улице. Злоумышленники начали сопротивляться, поэтому полицейские получили травмы. Задержали семь человек.

Инцидент произошел около 22:30. Когда сообщили о драке, на место сразу отправили экипаж полиции.

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Отметили, что на месте происшествия была группа лиц, которые сопротивлялись полицейским и не реагировали на требования правоохранителей.

Полицейских госпитализировали

Пятеро полицейских получили травмы, поэтому их забрали в больницу. В полиции не уточнили, какие именно травмы получили правоохранители.

Нарушителей задержали

Уже возбуждено уголовное дело об угрозах или насилии в отношении работника правоохранительных органов, совершенного группой лиц.

Правоохранители задержали и объявили подозрение 7 человек в возрасте от 19 до 50 лет. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

Драки с полицейскими

В ночь с 9 на 10 октября в Белой Церкви патрульный жестоко избил водителя-нарушителя ПДД. Инспектор вместе с напарником хотели забрать права у нарушителя, проехавшего на красный свет светофора. Тот на эмоциях ударил рукой по окну служебного автомобиля.

В Житомире полицейскому инкриминируется превышение служебных полномочий. Правоохранитель избил задержанного в участке. Это видели посетители. Они рассказали, что оперуполномоченный и задержанный поссорились. После того полицейский вроде бы схватился за дубинку и начал избивать мужчину.

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