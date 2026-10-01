В Запорожье задержали агентов ФСБ, которые планировали убить 4 украинских военнослужащих

СБУ и Нацполиция задержали в Запорожье двух агентов ФСБ, которые планировали убить 4 украинских военнослужащих. Злоумышленники заманивали военных на "свидание" через сайты знакомств.

Об этом сообщает СБУ.

Как СБУ разоблачила агентов ФСБ?

Контрразведка СБУ и Нацполиция предотвратили серию заказных убийств в Запорожье. Правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которых завербовала российская спецслужба.

ФСБ планировала использовать фейковые аккаунты на сайтах знакомств. С их помощью агентам предстояло заманивать украинских военных на встречи.

На месте военных должны были ждать нападающие. Один из них должен был провести атаку на военного с ножом, а другой – снимать атаку на телефон, чтобы передать видео российским кураторам.

СБУ заранее раскрыла этот план и задержала агентов, когда они искали место для будущей засады.

По данным следствия, сначала молодые люди получили от ФСБ "тестовое" задание. Они следили за автомобилем украинских военных, после чего подожгли его. После этого российские кураторы поручили им организовать серию убийств. Злоумышленники искали места для засад, в частности в окрестностях Запорожья и в гаражных кооперативах.

Для выполнения задания они приобрели нож, сменную одежду и резиновые перчатки. Во время обысков у них также нашли телефоны с доказательствами контактов с ФСБ, травматический пистолет с патронами и боевую гранату.

В Запорожье раскрыли план ФСБ / СБУ

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной группой лиц в условиях военного положения. В настоящее время они находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Донецкой области " военнослужащего, работавшего агентом ФСБ " и корректировавшего российские удары по собственному подразделению. Предатель служил пулеметчиком в бригаде беспилотных систем на Краматорском направлении и передавал врагу координаты позиций украинских военных.

Для сбора информации он отмечал геолокации на картах и фотографировал военные объекты со своего смартфона. Также агент сообщал российской спецслужбе о направлениях движения, боевых задачах и последствиях обстрелов украинских позиций.

Контрразведчики разоблачили его на начальном этапе деятельности, после чего мужчине было предъявлено подозрение.