Хотели уничтожить магазин: боевики обстреляли многоэтажку в Горловке

Пророссийские боевики ни на мгновение не прекращали совершать военные преступления на Донбассе. Кроме нарушения норм и обычаев войны, обстрелов гражданской инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях, коллаборанты и россияне продолжают терроризировать население в захваченных ими городах.

По данным источников 24 канала в разведке, 1 июня боевики из местных подразделений в очередной раз цинично осуществили обстрелы из минометов по Горловке. Мины прилетели в жилой дом и расположенное на первом этаже помещение стоматологии.

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Конечно, сам факт обстрела местная "власть" и пропагандисты сразу же подали как "преступление ВСУ", но всем, кто хотя бы немного способен думать, очевидно, кто действительно стрелял.

Стреляли из Горловки

Согласно фотографиям, сделанным местными жителями и представителями "администрации" с места обстрела – улицы Маршала Пересыпкина, 16, – работали боевики из 82 миномета с дальностью полета снаряда до 4 километров.

Мины попали в квартиры многоэтажки / Фото из сообществ боевиков

И здесь есть интереснейший для всех жителей Горловки нюанс. Дело в том, что в радиусе действия миномета нет ни одного украинского военного.

Более того, бойцы ВСУ физически не могли бы достать до этого дома даже из 120 минометов, которые способны бить на 7100 метров. Ведь от места попадания мин до села Широкая Балка, которое контролируется Россией, почти 9500 метров.



Позиций ВСУ на расстоянии выстрела из миномета нет / Скриншот с Googlemaps

Даже максимально поверхностного OSINT исследования хватает, чтобы с уверенностью утверждать, что обстрелы проводились непосредственно с территории Горловки. И делали это именно местные пророссийские боевики.



Последствия циничного обстрела Горловки / Фото из сообществ боевиков

Целились в автомагазин, потому что у них были долги

По данным украинских разведчиков, попасть непосредственно в многоэтажку никто из террористов не хотел, ведь цель обстрела была другой. Напротив дома расположен автомагазин "КузовОК", где местные боевики постоянно затаривались запчастями. Конечно, нередко владельцы бизнеса давали нужное боевикам в долг, как "своим".

Согласно имеющимся радиоперехватам, именно помещение магазина и хотели уничтожить террористы – чтобы таким образом добиться списания всех долгов.

Подобную тактику боевики так называемых ДНР и ЛНР применяют еще с 2014-го, но местные жители за несколько лет относительной заморозки конфликта успели привыкнуть к тишине. С начала же полномасштабного вторжения России группировки ОРДЛО вернулись к удобному для себя решению проблем с долговыми обязательствами и обогащением.

Кроме того, циничные и прицельные обстрелы жилых кварталов оккупированных городов некоторые подразделения боевиков ведут с целью мобилизовать местное население. Местами террористы бьют по заказу российских пропагандистов – чтобы показать "преступления ВСУ" и в очередной раз "накормить" людей фейками.

Так что фактически ни один человек, который проживает на оккупированных Россией территориях, не может чувствовать себя в безопасности, ведь никто не знает, в какой магазин или в какой дом в следующий раз попадут террористы. Так же напрячься должны владельцы бизнеса в ОРДЛО, особенно если они предоставляют боевикам продукцию в долг.