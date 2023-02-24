Хотели высадить десант возле "Олимпийского" – Буданов, Резников, Залужный о планах оккупантов

В начале своего полномасштабного вторжения россияне планировали захватить Киев за 3 дня. Они думали, что смогут взорвать свой десант возле "Олимпийского".

О планах захватчиков в эфире национального телемарафона рассказали министр обороны Алексей Резников, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 24 Канал.

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Россия планировала взорвать десант возле "Олимпийского"

Буданов рассказал, что россияне планировали произвести высадку воздушно-десантных войск и стремительно захватить Киев.

Это был вообще единственный план – не позже третьих суток поднять флаг над администрацией президента со сменой руководства… Поскольку, по их мнению, руководство государства должно было куда-то убежать. Если нет – они бы его уничтожили,

– заметил глава ГУР.

Он добавил, что в случае, если бы россиянам действительно удалось взорвать десант в Киеве, то они захватили бы столицу.

В свою очередь, Резников рассказал, что основной точкой высадки десанта оккупанты рассматривали Печерские холмы неподалеку от НСК "Олимпийский".

"Понимали, что будет попытка захвата Печерских холмов в районе НСК "Олимпийский", там очень удобно высадку с вертолетов делать. А уж отсюда попытка накопления сил и захвата правительственного квартала", - пояснил министр обороны.