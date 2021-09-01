Хотелось большего, – Чалый о формате визита Зеленского в Вашингтон

Визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки является насыщенным, поскольку предусматривает большое количество встреч. Однако он является рабочим и не привлекает столько внимания мировых СМИ.

Об этом в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что Украина 2 года не имела визитов к президенту США.

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"Владимир Зеленский приехал в США с рабочим визитом. Однако хотелось большего. Хотелось официального", – отметил Чалый.

Необходимо большее информационное распространение

Чалый отметил, что рабочий визит Зеленского не предусматривает подхода, когда собираются все СМИ. Поэтому необходимо работать над информационным распространением результатов поездки.

"Невыход к прессе – это протокольные вещи. Будет совместное заявление по результатам встречи. Оно письменное", – сказал дипломат.

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Однако экс-посол отметил, что в 2017 году несмотря на рабочий визит в Вашингтон, пятый президент Петр Порошенко таки имел общую с Дональдом Трампом встречу с журналистами. Это произошло из-за того, что Трамп хотел сказать американцам что-то важное. Такая случайность позволила рассказать американским СМИ о двусторонних отношениях.

"Здесь такого сейчас не будет. Надо доработать и дать интервью для ключевых американских СМИ. Надеюсь, что это будет у нашего президента. У него неделя пребывания в Вашингтоне и Калифорнии", – рассказал дипломат.

Результат зависит от Зеленского

Экс-посол считает, что визит Зеленского является восстановлением интенсивности диалога между Украиной и США. Хотя у Байдена с начала президентства уже были встречи с главами других государств, но приглашение Зеленский получил вторым – после Ангелы Меркель.

"К сожалению, не удалось сделать этого до встречи с Путиным. Это отличается от ситуации, которая была бы деятельная для нас, но это дает возможность, несмотря на информационный фон (Афганистан и вопросы, которые привлекают внимание США) отработать полную рабочую программу насыщенного визита", – пояснил Чалый.

По его словам, результаты визита зависят от президента Зеленского.

Валерий Чалый в программе "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

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