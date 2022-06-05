Хотят "дедушке" сделать подарок, – правозащитник о намерениях России на оккупированных территориях

Россияне пытаются беречь ресурсы собственной армии, однако мобилизацию людей с оккупированных территорий Украины уже проводят более осторожно. Все из-за намерений аннексии.

Об этом рассказал основатель правозащитной организации Восточная Правозащитная Группа Павел Лисянский. По его словам, страна-террористка захочет "присоединить" оккупированные территории Донбасса к себе.

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Путин мечтает возродить СССР

В то же время кафиры еще не определились с форматом так называемого присоединения. Лисянский отметил, что сейчас по этому вопросу разные позиции:

одни агитируют за такую аннексию, как было с Крымом;

другие говорят, что нужно сохранить оккупированные территории "в таком формате, как они есть".

"Еще велика вероятность того, что они сформируют что-то с "союзной государственной" – хотят сделать "дедушке" (Путину – 24 канал) подарок. Потому что он мечтает возродить Советский Союз", – предположил правозащитник.

Что с мобилизацией на оккупированном Донбассе

Павел Лисянский сообщил, что ситуация с принудительно мобилизованными на оккупированном Донбассе "немного легче", но все не потому, что захватчики "такие добрые". Они только пытаются выманить скрывающихся.

По словам эксперта, после протестов женщин кафиры даже внесли в свои так называемые законы относительно мобилизованных изменений – позволили "немобилизовать некоторых людей".

Но такое уже было в середине апреля, они приостанавливали мобилизацию. То есть сейчас ждут, когда мужчины выйдут из укрытий и снова начнут,

– объяснил Павел Лисянский.

В то же время, ресурс тоже исчерпан, тех людей, которых враг мог массово мобилизовать, как в марте 2022 года – уже не будет. Однако командование, по словам Лисянского, ставит задачу мобилизовать столько же, сколько в марте. Но уже все – нет.

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"Сейчас начинают мобилизацию на захваченных территориях после 24 февраля. То есть север Луганщины, Мариуполь, но начинают это очень тщательно, чтобы не испугать местное население, что не оправилось от оккупации", - рассказал украинский правозащитник.

К слову, в ночь на 5 июня россияне обстреляли оккупированный Донецк, чтобы обвинить в этом Украину. Однако даже местное население уже им не верит - "начали что-нибудь подозревать" на 8 год войны.

Павел Лисянский о ситуации на оккупированном Донбассе: смотрите видео