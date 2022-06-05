Про це 24 каналу розповів засновник правозахисної організації Східна Правозахисна Група Павло Лисянський. За його словами, країна-терористка захоче "приєднати" окуповані території Донбасу до себе.

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Путін мріє відродити СРСР

Водночас окупанти ще не визначились з форматом так званого приєднання. Лисянський зазначив, що наразі щодо цього питання різні позиції:

одні агітують за таку анексію, як було з Кримом;

інші кажуть, що потрібно зберегти окуповані території "у такому форматі, в якому вони є".

"Ще велика ймовірність того, що вони сформують щось з "союзною державною" – хочуть зробити "дедушке" (Путіну – 24 канал) подарунок. Тому що він мріє відродити Радянський Союз", – припустив правозахисник.

Що з мобілізацією на окупованому Донбасі

Павло Лисянський повідомив, що ситуація з примусово мобілізованими на окупованому Донбасі "трохи легша", але все не тому, що загарбники "такі добрі". Вони лише намагаються виманити тих, хто ховається.

За словами експерта, після протестів жінок окупанти навіть внесли у свої так звані закони щодо мобілізованих зміни – дозволили "немобілізовувати деяких людей".

Але таке вже було всередині квітня, вони призупиняли мобілізацію. Тобто зараз чекають, коли чоловіки вийдуть з укриттів і знову почнуть,

– пояснив Павло Лисянський.

Водночас ресурс теж вичерпано, тих людей, яких ворог міг масово мобілізувати, як в березні 2022 року – вже не буде. Проте командування, за словами Лисянського, ставить завдання мобілізувати стільки ж, скільки в березні. Але вже все – нема.

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"Зараз починають мобілізацію на захоплених територіях після 24 лютого. Тобто північ Луганщини, Маріуполь, але починають це дуже ретельно, щоб не злякати місцеве населення, що не оговталось від окупації", – розповів український правозахисник.

До слова, у ніч проти 5 червня росіяни обстріляли окупований Донецьк, аби звинуватити у цьому Україну. Проте навіть місцеве населення вже їм не вірить – "почали щось підозрювати" на 8 рік війни.

Павло Лисянський про ситуацію на окупованому Донбасі: дивіться відео