Об этом кремлевский диктатор заявил в кулуарах так называемого форума объединенных культур.

Что сказал Путин

Путин назвал "целенаправленным раздуванием ситуации" и "провокацией" заявления об угрозе России со стороны Европы и необходимости готовиться к войне.

Он также прокомментировал заявления нового министра обороны Эстонии, который отмечал, что его страна готова воевать и дать отпор возможной российской агрессии, а сама Россия должна распасться на множество независимых государств.

Это бред и клоунада. Цирк уехал, а клоуны остались. Это целенаправленная провокация. Многие в ЕС говорят, что ждут нападения и сами готовятся к войне с Россией. Но мы не готовимся,

– заявил диктатор в ответ на слова эстонского премьера.

По его словам, у Евросоюза нет никаких оснований обвинять Россию в агрессии. Предупреждения о расширении агрессии он назвал "нагнетанием".

Напомним, что кремлевский лидер также отверг мирные переговоры, ответственность за срыв которых возложил на Украину. По его словам, Россия якобы была готова возобновить переговоры, но Киев хотел "нанести удары по Москве и атаковать избирательные участки".

Кроме того, диктатор пригрозил Киеву ответом за атаки на Россию.