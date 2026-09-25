Про це кремлівський диктатор заявив на полях так званого форуму об'єднаних культур.

Що сказав Путін

Путін назвав "цілеспрямованим роздмухуванням ситуації" та "провокацією" заяви про загрозу Росії Європі і необхідність готуватися до війни.

Він також прокоментував заяви нового міністра оборони Естонії, який зазначав, що його країна готова воювати та дати відсіч можливій російській агресії, а сама Росія має розпастися на безліч незалежних держав.

Це маячня та клоунада. Цирк поїхав, а клоуни залишилися. Це цілеспрямована провокація. Багато хто в ЄС каже, що чекає на напад і сам готується до війни з Росією. Але ми не готуємось,

– заявив диктатор на слова естонського прем'єра.

За його словами, Євросоюз не має жодних підстав звинувачувати Росію в агресії. Попередження про розширення агресії він назвав "нагнітанням".

Нагадаємо, що кремлівський очільник також відкинув мирні переговори, відповідальність за зрив яких переклав на Україну. За його словами, Росія нібито була готова відновити перемовини, але Київ хотів "завдати ударів по Москві та атакувати виборчі дільниці".

Окрім того, диктатор пригрозив Києву відповіддю за атаки на Росію.