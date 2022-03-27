Хотят эмоций власти: Верещук объяснила, почему оккупанты разрешают выезжать из Мариуполя на авто

Украинские власти делают все возможное, чтобы проводить эвакуацию людей из Мариуполя. Есть тенденция, когда оккупанты позволяют людям покидать город на собственных авто, но препятствуют организованной эвакуации.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила, почему все так происходит. По ее словам, ситуация в Мариуполе в целом сейчас наиболее критическая, сообщает 24 канал.

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Россияне разрешают выезд людей из города на собственных авто, чтобы такой формой поведения подавить волю украинской власти. Ведь мы договариваемся о гуманитарных коридорах, но эти договоренности не соблюдаются. Они постоянно срываются, людей заставляют идти пешком. Хотят создать фон, на котором власть будет вынуждена реагировать эмоционально,

– пояснила Верещук.

Она заверила, что оккупантам это ничего не даст.

"Мы будем стойкими, мы понимаем их тактику и просим людей беречь себя по возможности и как можно быстрее выбираться. Потому что были данные, что некоторые люди из Мариуполя почему-то не хотели ехать, когда им это предлагали", – сказала она.

Также Верещук напомнила, что 27 марта открыли один гуманитарный коридор в Мариуполь. Сейчас туда направляются 15 автобусов. Людей собирают на Мелитопольском шоссе и везут в Запорожье.

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