"Хотят посеять недоверие": у Зеленского резко отреагировали на маразмы России о "планах Польши"

В России абсурдно заявили, что якобы Польша хочет аннексировать Запад Украины. На эту чушь резко отреагировали в Офисе президента Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что есть только одна страна, которая издеваеться над международным правом. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Реакция ОП на абсурдные выдумки оккупантов

Подоляк отметил, что заявления странных спикеров России о якобы "планах Польши" аннексировать часть наших территорий – это очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей.

Кто-то верит, что это сработает? Украина и Польша смеются над этими попытками. Вместе. Есть только одна страна, издевающаяся над международным правом, и мы знаем ее название,

– подчеркнул советник главы ОП.

Кратко о новой порции бреда от России

Глава российской службы внешней разведки цинично заявил, что якобы Польша хочет заявить какие-то "претензии на украинские земли" и якобы готовит "референдумы".

Нарышкин говорит, что "точка отсчета" в архивных исследованиях – это Волынская трагедия 1943 года, которую он назівает резней. Прихвостню Путина кажется, будто в Варшаве уверены, что имеющихся в госархивах сведений достаточно, чтобы выдвинуть Киеву веские "реституционные требования".

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