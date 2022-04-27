Хотят привлечь иностранных "журналистов": в Мариуполе оккупанты готовят масштабную провокацию

Российские оккупанты собираются совершить масштабную провокацию в Мариуполе. Завтра, 28 апреля, они хотят организовать "пресс-тур" для лояльных иностранных "журналистов".

По данным украинских разведчиков, так российские оккупанты хотят сбросить ответственность за собственные военные преступления в Мариуполе.

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Разбомбили город, а теперь готовятся врать

Лояльные иностранные "журналисты" приедут в Мариуполь через российский Ростов. Им планируют показать откровенную ложь, что украинские военные разбомбили город.

Для этого уже подготовили "свидетелей" и провокаторов, которые будут рассказывать разную чепуху об украинских защитниках Мариуполя. В частности, о том, что они якобы убивали мирных граждан. Это – откровенная провокация и неправда.

Эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев, – отмечают в ГУР.

Что происходит в Мариуполе

Еще с 1 марта Мариуполь находится в окружении российских войск. За это время оккупанты просто уничтожили город.

Украинские защитники сейчас находятся на заводе "Азовсталь. Вместе с ними сотни мирных людей. Оккупанты не дают выйти оттуда гражданским и раненым военным. К примеру, только 26 апреля они нанесли 35 авиаударов по территории завода.

Украина требует, чтобы в Мариуполе открыли два гуманитарных коридора. Первый – конкретно из города, второй – с завода "Азовсталь".

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