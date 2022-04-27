За даними українських розвідників, так російські окупанти хочуть скинути відповідальність за власні воєнні злочини в Маріуполі.

Важливо Росія "знайшла у Маріуполі "штаб людей з нетрадиційною орієнтацією", яким нібито опікувалися США

Розбомбили місто, а тепер готуються брехати

Лояльні іноземні "журналісти" приїдуть до Маріуполя через російський Ростов. Їм планують показати відверту брехню, що українські військові самі розбомбили місто.

Для цього вже підготували "свідків" та провокаторів, які розповідатимуть різні нісенітниці про українських захисників Маріуполя. Зокрема, про те, що вони самі нібито вбивали мирних громадян. Це – відверта провокація і неправда.

Ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців, – наголошують в ГУР.

Що відбувається в Маріуполі

Ще з 1 березня Маріуполь перебуває в оточенні російських військ. За цей час окупанти просто знищили місто.

Українські захисники зараз перебувають на заводі "Азовсталь. Разом з ними сотні мирних людей. Окупанти не дають вийти звідти цивільним та пораненим військовим. До прикладу, лише 26 квітня вони завдали 35 авіаударів по території заводу.

Україна вимагає, щоб у Маріуполі відкрили два гуманітарні коридори. Перший – конкретно з міста, другий – із заводу "Азовсталь".

Важливо – Подоляк спростував "захоплення" Маріуполя: дивіться відео