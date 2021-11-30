Хотят развалить монобольшинство, – Арахамия о выходе мажоритарщиков из коалиции
Источник:Интерфакс-Украина
Давид Арахамия заявил, что выход нардепов-мажоритарщиков из парламентской коалиции связан с желанием оппонентов развалить монобольшинство. По его словам, такая же ситуация была и год назад.
Об этом глава фракции "Слуга народа" сообщил во время брифинга в кулуарах Рады 30 ноября.
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Это просто кто-то взял деньги и начал работать над тем, чтобы выводить мажоритарщиков, потому что они не могут лишиться мандата для того, чтобы потом сделать досрочные парламентские выборы,
– сказал парламентарий.
Давид Арахамия напомнил, что такая же ситуация была и год назад. В то же время "слуга народа" уверенно спрогнозировал, что такой результат, а именно развал действующей коалиции, достигнут не будет.Обратите внимание! Согласно информации на сайте Верховной Рады, по состоянию на утро вторника, 30 ноября, во фракцию "Слуга народа" входили 243 народных депутата.
Соха вышел из фракции "Слуга народа"
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