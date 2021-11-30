Хотят развалить монобольшинство, – Арахамия о выходе мажоритарщиков из коалиции

Давид Арахамия заявил, что выход нардепов-мажоритарщиков из парламентской коалиции связан с желанием оппонентов развалить монобольшинство. По его словам, такая же ситуация была и год назад.

Об этом глава фракции "Слуга народа" сообщил во время брифинга в кулуарах Рады 30 ноября.

Читайте также Продолжение "войны" Ахметова, – политолог о выходе "слуги" Сохи из фракции

Это просто кто-то взял деньги и начал работать над тем, чтобы выводить мажоритарщиков, потому что они не могут лишиться мандата для того, чтобы потом сделать досрочные парламентские выборы,

– сказал парламентарий.

Давид Арахамия напомнил, что такая же ситуация была и год назад. В то же время "слуга народа" уверенно спрогнозировал, что такой результат, а именно развал действующей коалиции, достигнут не будет.

Соха вышел из фракции "Слуга народа"

Роман Соха 30 ноября с трибуны Рады заявил о выходе из фракции "Слуга народа".

Народный депутат раскритиковал деятельность главы государства Владимира Зеленского.

В частности возмутился назначением Ростислава Шурмы заместителем руководителя ОП.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, по состоянию на утро вторника, 30 ноября, во фракцию "Слуга народа" входили 243 народных депутата.