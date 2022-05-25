Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил маневры россиян в Донецкой области, в частности, главные цели врага.

На Востоке за сутки ВСУ уничтожили 180 кафиров и три беспилотника

Цель – прервать поставки между Бахмутом и Лисичанском

Они пытаются прорваться от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, это одна из главных целей, чтобы прервать поставки Бахмута и Лисичанска. Если посмотреть на Северск, то он, как котел вдоль железной дороги, который они пытаются запереть – от Северска до Берестового,

– сказал Алексей Арестович.

Оккупанты пытаются взять в котел военных: в каких населенных пунктах

Выходит котел: Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка. По словам Арестовича, российские кафиры таким образом хотят запереть в окружении Лисичанск и Северодонецк.

Цель – "повторить Мариуполь"

Советник добавил, что Лисичанск и Северодонецк остаются в окружении. И это тоже одна из главных задач, которые пытаются выполнить россияне – сделать новый Мариуполь.

Ситуация там очень сложна для наших войск. Непрекращающиеся атаки артиллерии и авиации врага. Противник имеет преимущество в артиллерии и авиации. На этом направлении мы едва удерживаемся. В то же время в самом Лисичанске и Северодонецке ситуация управляемая,

– добавил Алексей Арестович.

По предварительным данным, российские оккупационные войска пытаются прорваться в районе Соледара: тоже Попасная, Натальевка, Пшеничное, Владимировка – в этом направлении.

Где россияне, к сожалению, преуспевают

Арестович объяснил, что кафиры будут пытаться использовать железную дорогу, если удастся захватить поселки. В частности, будут "засыпать" этот путь, опять же, чтобы помешать ВСУ, ведь снабжение железной дорогой гораздо эффективнее, чем автомобильным транспортом.

Далее советник продолжил объяснять, как расположены войска противника и где сосредоточились наши силы. В частности, о том, какая ситуация севернее – возле Мироновского населенного пункта.

Светлодарск – здесь стоят наши войска. Мы отошли на более выгодные позиции. Это было планово не под ударами, а чтобы занять выгодные позиции. Впрочем, факт, что мы покинули участок фронта – его нужно занимать на Север, ближе к Бахмуту, который является фактически прифронтовым городом,

– сообщил Арестович.

Россияне перебросили дополнительные батальоны на Лисичанск

По словам Арестовича, россияне "поджимают" наши позиции ближе к Славянску. Из-за того, что этих ничего не вышло на Изюмском направлении, они бросили все силы на Лиманский и в общем-то имеют здесь успех.

В то же время у нас большие проблемы появились в районе Лисичанска и Северодонецка.

Как это произошло? Туда перебросили 5 – 6 батальонов тактических групп, но они "свежие" в отличие от наших военных, которые уже в тяжелом моральном и физическом состоянии из-за непрерывных боев 3 месяца,

– заметил Арестович.

Тем не менее, наши военные пока удерживают рубежи. Также советник признал, что российское руководство поставило задачу – вложить все, что есть и выйти на границы Луганской Донецкой области, поэтому стянули сюда все возможные силы.

Сложная ситуация на Донбассе: последние новости

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский признал сложную ситуацию на Донбассе и подчеркнул, что нужно много времени и героизма, чтобы переломить преимущество российских оккупантов в технике и вооружении.

Известно, что у российских захватчиков на Донбассе в 20 раз больше техники , чем у украинских военных.

24 мая Сергей Гайдай сообщил об обострении ситуации в Луганской и Донбассе: оккупанты наступают по всем направлениям. Луганщину беспощадно обстреливают, а Северодонецк русская армия решила просто уничтожить полностью. А на Донетчине трасса Лисичанск – Бахмут полностью простреливается, ехать по ней очень опасно.

О том, что враг увеличивает наступление на Востоке Украины, сообщило и Минобороны Великобритании. Однако там подчеркнули, что ВСУ имеют на Донбассе хорошо вкопанные оборонные позиции, сохраняют эффективное командование и имеют контроль над этим фронтом.

Обратите внимание – тысячи рашистов бросили в наступление на Луганщине! ГАЙДАЙ о ситуации в области: смотрите видео