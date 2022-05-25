Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович пояснив маневри росіян на Донеччині, зокрема, головні цілі ворога.

Увага На Сході за добу ЗСУ знищили 180 окупантів і три безпілотники

Ціль – перервати постачання між Бахмутом та Лисичанськом

Вони намагаються прорватися від Врубівки та перерізати дорогу в районі Берестового, це одна з головних цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом та Лисичанськом. Якщо подивитися на Сіверськ, то він, як котел уздовж залізниці, який вони намагаються замкнути – від Сіверська до Берестового,

– сказав Олексій Арестович.

Окупанти намагаються взяти в котел військових: у яких населених пунктах

Виходить котел: Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка. За словами Арестовича, російський окупанти таким чином хочуть замкнути в оточенні Лисичанськ та Сєверодонецьк.

Мета – "повторити Маріуполь"

Радник додав, що Лисичанськ та Сєверодонецьк залишаються в оточенні. І це теж одне із головних завдань, які намагаються виконати росіяни – зробити "новий Маріуполь".

Ситуація там дуже складна для наших військ. Беззупинні атаки артилерії та авіації ворога. Противник має перевагу в артилерії та авіації. На цьому напрямку ми ледь втримуємось. Водночас у самому Лисичанську та Сєверодонецьку ситуація керована,

– додав Олексій Арестович.

За попередніми даними російські окупаційні війська намагаються прорватись у районі Соледара: теж Попасна, Наталівка, Пшеничне, Володимирівка – у цьому напрямку.

Де росіяни, на жаль, мають успіхи

Арестович пояснив, що окупанти будуть намагатись використати залізницю, якщо вдасться захопити селища. Зокрема, будуть "засипати" цей шлях, знову ж таки, щоб завадити ЗСУ, адже постачання залізницею куди ефективніше, ніж автомобільним транспортом.

Далі радник продовжив пояснювати як розташовані війська противника та де зосередились наші сили. Зокрема про те, яка ситуація північніше – біля Миронівського населеного пункту.

Світлодарськ – тут стоять наші війська. Ми відійшли на більш вигідні позиції. Це було планово, не під ударами, а щоб зайняти вигідні позиції. Втім, факт, що ми залишили ділянку фронту – її потрібно займати на Північ, ближче до Бахмуту, який наразі є фактично прифронтовим містом,

– повідомив Арестович.

Росіяни перекинули додаткові батальйони на Лисичанськ

За словами Арестовича, росіяни "піджимають" наші позиції ближче до Слов'янська. Через те, що у них нічого не вийшло на Ізюмському напрямку, вони кинули усі сили на Лиманський і загалом загалом мають тут успіх.

Натомість у нас великі проблеми з'явились в районі Лисичанська і Сєверодонецька.

Яким чином це сталось? Туди перекинули 5 – 6 батальйонів тактичних груп, але вони "свіжі" на відмінну від наших військових, які уже у важкому моральному та фізичному стані через безпереривні бої 3 місяці,

– зауважив Арестович.

Попри все, наші військові поки що втримують рубежі. Також радник визнав, що російське керівництво поставило задачу – вкласти усе, що є і вийти на кордони Луганської Донецької області, тож стягнули сюди усі можливі сили.

Складна ситуація на Донбасі: останні новини

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський визнав складну ситуацію на Донбасі та наголосив, що потрібно багато часу та героїзм, аби переламати перевагу російських окупантів у техніці та озброєнні.

Відомо, що у російських загарбників на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових.

24 травня Сергій Гайдай повідомив про загострення ситуації на Луганщині та Донеччині: окупанти наступають з усіх напрямків. Луганщину нещадно обстрілюють, а Сєвєродонецьк російська армія вирішила просто знищити повністю. На Донеччині траса Лисичанськ – Бахмут повністю прострілюється, їхати нею дуже небезпечно.

Про те, що ворог збільшує наступ на Сході України повідомило і Міноборони Великої Британії. Однак, там наголосили, що ЗСУ мають на Донбасі добре вкопані оборонні позиції, зберігають ефективне командування та мають контроль над цим фронтом.

Зверніть увагу – тисячі рашистів кинули у наступ на Луганщині: дивіться відео