Хотят сладкого и покурить, – Денисова о 19-летних военнопленных России
Источник:Телеканал "Дом"
Сегодня, 19 марта, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила СИЗО, где находятся российские военнопленные.
Омбудсмен поделилась подробностями встречи с военнопленными вооруженных сил России.
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Я увидела 19-летних маленьких мальчишек. Они хотят сладкого. Они хотят покурить. Когда я спрашиваю, почему вы оказались на нашей земле, они растерянно затрудняются ответить, поскольку они шли "куда-то", а по итогу увидели украинский флаг,
– сообщает Денисова.
Также она сообщила, что 23 из 33 российских военнослужащих, которых она увидела сегодня, сами сдались в плен. Все потому, что не видели смысла в начавшейся Путиным войне. Некоторые сложили оружие из-за нежелания быть убитыми под обстрелами.
Денисова добавила, что для пленных Украина оказалась совсем другой, чем о которой им рассказывали на телевидении.
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