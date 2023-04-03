Храм УПЦ МП Хмельницкого теперь в ПЦУ: городской глава о деталях перехода и дальнейших шагах

В Хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе, принадлежавшем к УПЦ МП, 2 апреля священники избили военнослужащего. После этого стало известно, что храм передали ПЦУ. Это решение поддержало более тысячи хмельничан.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил 24 Каналу, что по состоянию на утро 3 апреля кафедральный собор опечатан и находится под контролем полиции. По его словам, ночь прошла спокойно и никаких инцидентов не произошло.

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Впервые в храме звучала молитва на украинском

Он отметил, что община Хмельницкого четко определила свою позицию, что владельцем Свято-Покровского кафедрального собора, любых храмов и земельных участков, на которых эти храмы стоят, есть община. Именно она должна определять конфессиональную принадлежность тех или иных религиозных организаций и храмов.

Вчера собралось более 3 тысяч человек. Только полторы тысячи человек поставили свою подпись под решением о выходе кафедрального собора из УПЦ МП и переходе к ПЦУ. Людей было очень много, но не все имели возможность зарегистрироваться. Люди проявили высокий уровень самоорганизации,

– сообщил городской глава Хмельницкого.

Симчишин подчеркнул, что впервые в кафедральном соборе вчера звучала молитва на украинском языке: за Украину, украинских героев и воинов.

Еще утром в этом храме избивали украинского военнослужащего – ветерана, который был уволен с военной службы по состоянию здоровья. Он пошел добровольцем в стрелковый батальон, получил тяжелую контузию. И он тоже имеет свою позицию, потому что как никто другой, имеет чувство справедливости,

– сказал председатель Хмельницкого.

По его мнению, тот факт, что митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний (Василий Фиалко) передал ключи от кафедрального собора общине, говорит о том, что священники, которые чувствуют себя украинцами, должны последовать этому примеру.

Городской глава Хмельницкого о событиях в кафедральном соборе: смотрите видео

Дополнительный аргумент для депутатов

"Религиозная община, которая вчера была образована, уже подготовила документы и сегодня передаст их в ОВА. И дальше все должно состояться согласно процедуре. В течение двух дней на внеочередной сессии городского совета мы прекратим право постоянного пользования всеми земельными участками, на которых расположены любые религиозные сооружения УПЦ МП", – объяснил Симчишин.

Мэр подчеркнул, что уже есть три решения, проголосованных ранее, о прекращении права постоянного пользования земельными участками, что принадлежали УПЦ МП. На двух участках запланировано размещение скверов. По одному участку идет судебная тяжба. Параллельно этот участок передан департаменту образования под учебное заведение.

Он отметил, что сейчас готовится решение и будет прекращено право пользования более 20-ми земельными участками под разными религиозными сооружениями УПЦ МП с соответствующими юридическими последствиями.

"Ситуация, которая произошла в Хмельницком, а также тот антиукраинский шабаш, что проходит в Киеве, станет дополнительным аргументом для народных избранников, которые могут своим решением запретить любую вражескую церковную агентуру на территории Украины", – подчеркнул Симчишин.

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Что предшествовало событиям в Хмельницком