Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив 24 Каналу, що станом на ранок 3 квітня кафедральний собор опечатано і він перебуває під контролем поліції. За його словами, ніч пройшла спокійно і жодних інцидентів не відбулося.

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Вперше в храмі звучала молитва українською

Він наголосив, що громада Хмельницького чітко визначила свою позицію, що власником Свято-Покровського кафедрального собору, будь-яких храмів і земельних ділянок, на яких ці храми стоять, є громада. І саме вона має визначати конфесійну приналежність тих чи інших релігійних організацій і храмів.

Вчора зібралось понад 3 тисячі людей. Тільки півтори тисячі людей поставили свій підпис під рішенням про вихід кафедрального собору з УПЦ МП і перехід до УПЦ. Людей було дуже багато, але не всі мали можливість зареєструватись. Люди виявили високий рівень самоорганізації,

– повідомив міський голова Хмельницького.

Симчишин підкреслив, що вперше в кафедральному соборі вчора звучала молитва українською мовою: за Україну, українських героїв та воїнів.

Ще вранці в цьому храмі били українського військовослужбовця – ветерана, який був звільнений з військової служби за станом здоров'я. Він пішов добровольцем у стрілецький батальйон, отримав важку контузію. І він теж має свою позицію, тому що як ніхто інший, має почуття справедливості,

– сказав голова Хмельницького.

На його думку, той факт, що митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній (Василь Фіалко) передав ключі від кафедрального собору громаді, говорить про те, що священники, які відчувають себе українцями, мають наслідувати цей приклад.

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Додатковий аргумент для депутатів

"Релігійна громада, яка вчора була утворена, вже підготувала документи й сьогодні передасть їх в ОВА. І далі все має відбутися згідно з процедурою. Протягом двох днів на позачерговій сесії міської ради ми припинимо право постійного користування усіма земельними ділянками, на яких розташовані будь-які релігійні споруди УПЦ МП", – пояснив Симчишин.

Міський голова наголосив, що вже є три рішення, проголосованих раніше, про припинення права постійного користування земельними ділянками, що належали УПЦ МП. На двох ділянках заплановано розташування скверів. По одній ділянці триває судова тяганина. Паралельно цю ділянку передано департаменту освіти під навчальний заклад.

Він зауважив, що зараз готується рішення і буде припинено право користування понад 20 земельними ділянками під різні релігійні споруди УПЦ МП з відповідними подальшими юридичними наслідками.

"Ситуація, що сталась в Хмельницькому, а також той антиукраїнський шабаш, який відбувається в Києві, стане додатковим аргументом для народних обранців, які можуть своїм рішенням заборонити будь-яку ворожу церковну агентуру на території України", – наголосив Симчишин.

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