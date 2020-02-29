Храм периода Гетманщины горел на Черниговщине

На Черниговщине в селе Домница Менского района горел храм мужского монастыря Рождества Богородицы. Раньше здесь длительное время была исправительная колония. Правда, в последнее время храм начали восстанавливать. Инцидент произошел примерно в 7 часов утра 29 февраля.

По информации Нацполиции в Черниговской области, предварительно, возгорание произошло из-за неисправности отопительных приборов.

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Пока нет информации о размере нанесенного ущерба и кто пострадал.

Кроме полиции, на месте также работали спасатели.

Что известно о Домницком монастыре

Он был основан в период Гетманщины. Советская власть храм уничтожила, в том числе в I половине XX века там был интернат для детей-инвалидов. А в годы Второй мировой войны нацисты всех подопечных заведения расстреляли. Братская могила погибших до сих пор остается на территории монастыря. Потом долгое время на этой территории располагалась исправительная колония.

В годы независимой Украины монастырь начали возрождать. Сегодня Домницкий монастырь представляет научную и художественную ценность как редкий ансамбль сооружений Мазепинской эпохи и эпохи расцвета классицизма.

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