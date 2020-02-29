Храм періоду Гетьманщини горів на Чернігівщині
На Чернігівщині в селі Домниця Менського району горів храм чоловічого монастиря Різдва Богородиці. Раніше тут тривалий час була виправна колонія. Щоправда, останнім часом храм почали відновлювати. Інцидент трапився приблизно о 7 годині ранку 29 лютого.
За інформацією Нацполіції у Чернігівській області, попередньо, займання сталося через несправність опалювальних приладів.
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Наразі немає інформації про розмір завданих збитків і чи хтось постраждав.
Окрім поліції, на місці також працювали рятувальники.
Що відомо про Домницький монастир
Його було засновано в період Гетьманщини. Радянська влада храм знищила, зокрема І половині XX століття там був інтернат для дітей-інвалідів. А у роки Другої світової війни нацисти усіх підопічних закладу розстріляли. Братська могила загиблих досі залишається на території монастиря. Потім тривалий час на цій території розташовувалася виправна колонія.
У роки незалежної України монастир почали відроджувати. Сьогодні Домницький монастир становить наукову та художню цінність як рідкісний ансамбль споруд Мазепинської доби та епохи розквіту класицизму.
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