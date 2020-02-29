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      Храм періоду Гетьманщини горів на Чернігівщині

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      У селі Доминиця на Чернігівщині загорівся храм періоду Гетьманщини: причина – несправність опалювальних приладів / Пресслужба Нацполіції у Чернігівській області

      На Чернігівщині в селі Домниця Менського району горів храм чоловічого монастиря Різдва Богородиці. Раніше тут тривалий час була виправна колонія. Щоправда, останнім часом храм почали відновлювати. Інцидент трапився приблизно о 7 годині ранку 29 лютого.

      За інформацією Нацполіції у Чернігівській області, попередньо, займання сталося через несправність опалювальних приладів.

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      Наразі немає інформації про розмір завданих збитків і чи хтось постраждав.

      Окрім поліції, на місці також працювали рятувальники.

      Що відомо про Домницький монастир

      Його було засновано в період Гетьманщини. Радянська влада храм знищила, зокрема І половині XX століття там був інтернат для дітей-інвалідів. А у роки Другої світової війни нацисти усіх підопічних закладу розстріляли. Братська могила загиблих досі залишається на території монастиря. Потім тривалий час на цій території розташовувалася виправна колонія.

      У роки незалежної України монастир почали відроджувати. Сьогодні Домницький монастир становить наукову та художню цінність як рідкісний ансамбль споруд Мазепинської доби та епохи розквіту класицизму.

      До теми "Згадував сестричку і любив співати": на Волині під час пожежі у будинку загинули двоє дітей

      Нещодавно у селі Сілець на Івано-Франківщині горіла місцева школа. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      Україна зростає і це дратує Путіна, – Financial Times
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: ДСНС Поліція Пожежа Релігія Новини Чернігова Новини України
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