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      Храмы опустели, но чувствовалась поддержка онлайн – ПЦУ

      - Читати новину українською
      ПЦУ про святкування Великодня / Getty Images

      В этом году Пасху праздновали немного необычно. Чтобы не подвергать себя и других опасности, церковь призвала верующих освящать пасхальные блюда онлайн и не идти в храмы.

      Церковні храми спорожніли у дні Великодня, але відчувалася справжня підтримка онлайн. На цьому наголосив речник Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) у фейсбуці.

      Важливо В Одесі не вдалося уникнути скупчення вірян на Великдень: відео

      Він подякував за привітання зі святом та наголосив, що "там, де чекають Христа Воскреслого – він обов'язково приходить".

      Храми опустіли у ці дні, бо наші вірні прислухалися до заклику церкви. Але радісно відчувати таку велику підтримку, хоч і засвідчену онлайн. Ця підтримка ніби наповнює фізичну пустоту,
      – написав він.

      За інформацією Нацполіції, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч. Тоді як у 2019 році до храмів пішли 7,5 мільйона людей.

      Порушення карантину на Великдень: головне

      • Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де зібралися понад 300 людей у великодню ніч.
      • Розглядається питання про порушення умов карантину під час Великоднього богослужіння в Почаївській лаврі на Тернопільщині.
      • В Одесі скупчення біля храму уникнути не вдалося. Люди були подекуди без масок і не дотримувались дистанції.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Православная церковь Украины Коронавирус в Украине Новости Донецка Новости Украины Новости Одессы Тернополь Полиция Пасха Религия
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