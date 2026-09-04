Россия заявила о "захвате" села в Сумской области: что говорят в ВСУ

Россия вновь лжет о своих "победах" на фронте. На этот раз она заявила о захвате села Храпивщина в Сумской области.

Однако в 47-й ОМБр опровергли этот фейк, а заместитель командира 1-го механизированного батальона "Прапор" опубликовал видео из села.

Какова ситуация в Храпивщине

В бригаде подчеркнули, что информация о якобы захвате села Храпивщина в Сумской области не соответствует действительности.

Россиян в населенном пункте нет.

Некоторые российские пропагандистские паблики распространяют информацию о том, что якобы россияне захватили в Сумской области село Храпивщина, которое находится в зоне ответственности 47 ОМБр. Сообщаем – это очередная дезинформация со стороны РФ. Прорыва обороны не было,

– подчеркнули в бригаде.

Воины 47 ОМБр продолжают удерживать заданные рубежи и просят критически относиться к любым ИПСО России.

47-я ОМБр опровергла фейк об оккупации Храпивщины: смотрите видео

К слову, 1 сентября Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Козачей Лопани в Харьковской области. Российские пропагандистские ресурсы после этого распространили видео с поднятием российского флага, пытаясь выдать его за доказательство оккупации поселка.

Но в 14-м корпусе, отвечающем за север Харьковской области, прямо опровергли заявления Путина и российских пропагандистов.