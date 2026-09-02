В то же время в 14-м армейском корпусе отреагировали на заявления Кремля.

Что на самом деле происходит в Харьковской области?

1 сентября Путин заявил о якобы захвате Козачей Лопани в Дергачевской общине Харьковской области.

Под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов. В том числе освобождена Казачья Лопань, а вчера – город Святогорск,

– заявил российский диктатор.

После этого российские пропагандистские ресурсы обнародовали видео, на котором оккупанты поднимают российский триколор среди разрушенных домов. Эти кадры они представили как подтверждение якобы установления российского контроля над Казачьей Лопанью.

В 14-м корпусе, отвечающем за север Харьковской области, прямо опровергли заявления Путина и российских пропагандистов.

Очередные заявления российских пропагандистов и лично Путина о "захвате" Казачьей Лопани в Харьковской области, как обычно, не соответствуют действительности. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины,

– заявили там.

В корпусе при этом подчеркнули, что ситуация вблизи Казачьей Лопани остается динамичной и характеризуется активными боевыми действиями. С начала активных действий в районе Казачьей Лопани российские войска понесли значительные потери в живой силе.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный объяснил, откуда у Путина берутся заявления о якобы успехах российской армии на фронте. По его словам, утверждения российского диктатора о "захвате Святогорска" и нахождении россиян в 12 километрах от Сум не соответствуют реальной ситуации.

Если бы российские войска действительно находились так близко к Сумам, город уже мог бы подвергаться артиллерийским обстрелам. Даже часть российских военных корреспондентов и пропагандистов начала критически реагировать на подобные заявления.

Он предположил, что информация о ситуации на фронте проходит через многоуровневую систему докладов российского командования. В результате на самый высокий уровень могут доходить искаженные данные о якобы успехах оккупационных войск. В то же время отсутствие публичной информации об отдельных наступательных операциях Сил обороны Украины затрудняет для России оценку реальной ситуации.

В качестве примера он привел операцию на Александровском направлении, где украинские военные освободили значительные территории, но информация об этом не была широко освещена.