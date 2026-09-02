Водночас у 14 армійському корпусі відреагували на заяви Кремля.

Що насправді відбувається на Харківщині?

1 вересня Путін заявив про нібито захоплення Козачої Лопані у Дергачівській громаді Харківської області.

Під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів. У тому числі звільнено Козачу Лопань, а вчора – місто Святогірськ,

– заявив російський диктатор.

Після цього російські пропагандистські ресурси оприлюднили відео, на якому окупанти піднімають російський триколор серед зруйнованих будинків. Ці кадри вони подали як підтвердження нібито встановлення російського контролю над Козачою Лопанню.

У 14-му корпусі, який відповідає за північ Харківської області, прямо спростували заяви Путіна та російських пропагандистів.

Чергові заяви російських пропагандистів та особисто путіна про "захоплення" Козачої Лопані на Харківщині традиційно не відповідають дійсності. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України,

– сказали там.

У корпусі водночас наголосили, що ситуація поблизу Козачої Лопані залишається динамічною та характеризується активними бойовими діями. Від початку активних дій у районі Козачої Лопані російські війська зазнали значних втрат у живій силі.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний пояснив, звідки у Путіна беруться заяви про нібито успіхи російської армії на фронті. За його словами, твердження російського диктатора про "захоплення Святогірська" та перебування росіян за 12 кілометрів від Сум не відповідають реальній ситуації.

Якби російські війська справді перебували настільки близько до Сум, місто вже могло б зазнавати артилерійських обстрілів. Навіть частина російських воєнкорів та пропагандистів почала критично реагувати на подібні заяви.

Він припустив, що інформація про ситуацію на фронті проходить через багаторівневу систему доповідей російського командування. У результаті на найвищий рівень можуть доходити спотворені дані про нібито успіхи окупаційних військ. Водночас відсутність публічної інформації про окремі наступальні операції Сил оборони України ускладнює для Росії оцінку реальної ситуації.

Як приклад він навів операцію на Олександрівському напрямку, де українські військові звільнили значні території, але інформація про це не була широко розголошена.