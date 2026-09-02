Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт і засновник "Реактивної пошти" Павло Нарожний. За його словами, ось ці всі заяви про "захоплення Святогірська" та "12 кілометрів до Сум" – це абсолютні фейки. Якби ворог був на такій відстані до Сум, то вже обстрілював його б з артилерії.

Звідки в Путіна такі дані?

За словами експерта, на ці дивні заяви Путіна критично реагують навіть різні російські воєнкори та пропагандисти. Там навіть кажуть, що в їхнього царя критичний рівень дезінформації.

Можливо, Путін усвідомлює, що існує певний рівень брехні в його доповідях. Але він явно не розуміє усі масштаби. Інакше складно пояснити, навіщо диктатор публічно говорить повну маячню. І в цьому випадку добре зіграло те, що в українському інформаційному просторі зараз нічого не говорять про наступальні операції Сил оборони.

От у нас тривала операція на Олександрівському напрямку. Там значні території звільнили, але жодного витоку в публічний простір не було. Чому це важливо? Бо на них реагують всякі зетники, їхні джерела та ФСБ. Щось йде на стіл до Путіна. Якщо витоку нема, то це дозволяє працювати "машині брехні РФ". Рядовий бреше лейтенанту. Лейтенант – майору. Майор – полковнику. Полковник – генералу. І все це йде до генштабу, де розповідають, що у них все чудово,

– підкреслив Нарожний.

Нарожний пояснив, чому Путін поширює фейки про фронт: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, нещодавно російський диктатор Путін переконував, що окупанти захопили Святогірськ. При цьому насправді ворог перебуває приблизно за 9 кілометрів від міста.