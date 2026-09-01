24 Канал забрав найголовніші заяви російського диктатора.
Що сказав Путін?
Путін пояснив свою нещодавню метафору про косаток і білих ведмедів:
Його запитали, хто в його порівнянні є ведмедем, а хто – косаткою, яка його їсть.
"Якщо хтось спробує стягнути нас вниз харчовим ланцюгом, проковтнути, зжерти нас, то може отримати і по зубах", – сказав він.
Раніше Путін, говорячи про білих ведмедів, навів метафору з косатками:
"Уявляєте, ось там поруч мешкають косатки. Вони їдять цих ведмедів, як дрібноту. Вони просто накидаються зграєю і розривають їх на частини. Це все дуже цікаво. Такий харчовий ланцюг. І про це теж потрібно розповідати дітям, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію".
Путін погрожує ударами по енергетиці України
Путін окремо зупинився на ударах по енергетичній інфраструктурі та пригрозив Україні новими атаками.
Нашим військам дано відповідні вказівки щодо нанесення масованих ударів по енергетиці України,
– заявив Путін.
Водночас глава Кремля намагався представити майбутні атаки як нібито відповідь на удари України по російських об'єктах.
Буде відповідь,
– пригрозив Путін.
Говорячи безпосередньо про переговори щодо завершення війни в Україні, Путін заявив, що цей процес наразі не має активного розвитку.
Процес переговорів щодо українського треку загалом заморожений, як ми розуміємо,
– сказав Путін.
Віткофф і Кушнер є бажаними гостями в Росії, – Путін
Окремо глава Кремля згадав спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
"Віткофф і Кушнер – завжди бажані гості в Росії, Москва із задоволенням працює з ними", – заявив Путін.
При цьому російська сторона раніше не підтверджувала конкретних домовленостей щодо повернення Віткоффа та Кушнера до переговорного процесу щодо України.
Путін про переговори
Російський диктатор висловився про переговорний процес зі США. Він заявив, що Москва виступає за переговори, які мають конкретний зміст, фактично наголосивши на необхідності предметного обговорення.
Ми за те, щоб будь-які переговори були наповнені конкретним змістом,
– сказав Путін.
Путін заявив про постійні контакти між спецслужбами Росії та США
Коментуючи візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, Владімір Путін заявив, що контакти між представниками спецслужб Росії та США відбуваються постійно.
Контакти між представниками спецслужб здійснюються завжди. Вони були навіть у найважчі періоди холодної війни,
– заявив Путін.
Раніше повідомлялося, що під час візиту до Москви Джон Реткліфф зустрічався з керівником Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним та головою ФСБ Олександром Бортніковим.