23:37, 1 вересня

Путін пояснив свою нещодавню метафору про косаток і білих ведмедів:

Його запитали, хто в його порівнянні є ведмедем, а хто – косаткою, яка його їсть.

"Якщо хтось спробує стягнути нас вниз харчовим ланцюгом, проковтнути, зжерти нас, то може отримати і по зубах", – сказав він.

Раніше Путін, говорячи про білих ведмедів, навів метафору з косатками:

"Уявляєте, ось там поруч мешкають косатки. Вони їдять цих ведмедів, як дрібноту. Вони просто накидаються зграєю і розривають їх на частини. Це все дуже цікаво. Такий харчовий ланцюг. І про це теж потрібно розповідати дітям, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію".