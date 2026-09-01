"24 Канал" взял самые важные заявления российского диктатора.
Что сказал Путин?
Киев просит возобновить переговоры, просит о личных встречах, но с террористами переговоры не ведут, Что касается действий немецких властей, то это, прежде всего, связано с внутриполитическими процессами. Предприятия закрываются, рабочие места [теряются]. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить это можно только одним – противостоянием агрессивной России. А где доказательства? Вот. Я не слышал таких заявлений, но если они были сказаны вслух – это призыв к терроризму, Путин объяснил свою недавнюю метафору о косатках и белых медведях: Его спросили, кто в его сравнении является медведем, а кто – косаткой, которая его съедает. "Если кто-то попытается стянуть нас вниз по пищевой цепочке, проглотить, съесть нас, то может получить и по зубам", – сказал он. Ранее Путин, говоря о белых медведях, привел метафору с косатками: "Представляете, вот там рядом обитают косатки. Они едят этих медведей, как мелкую добычу. Они просто набрасываются стаей и разрывают их на части. Это все очень интересно. Такая пищевая цепь. И об этом тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию". Путин отдельно остановился на ударах по энергетической инфраструктуре и пригрозил Украине новыми атаками. Нашим войскам даны соответствующие указания по нанесению массированных ударов по энергетике Украины, В то же время глава Кремля пытался представить предстоящие атаки как якобы ответ на удары Украины по российским объектам. Будет ответ, Говоря непосредственно о переговорах по прекращению войны в Украине, Путин заявил, что этот процесс в настоящее время не развивается активно. Процесс переговоров по украинскому треку в целом заморожен, как мы понимаем, Отдельно глава Кремля упомянул специального представителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. "Виткофф и Кушнер – всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием работает с ними", – заявил Путин. При этом российская сторона ранее не подтверждала конкретных договоренностей о возвращении Виткоффа и Кушнера к переговорному процессу по Украине. Российский диктатор высказался о переговорном процессе с США. Он заявил, что Москва выступает за переговоры, наполненные конкретным содержанием, фактически подчеркнув необходимость предметного обсуждения. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены конкретным содержанием, Комментируя визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, Владимир Путин заявил, что контакты между представителями спецслужб России и США происходят постоянно. Контакты между представителями спецслужб осуществляются всегда. Они были даже в самые тяжелые периоды холодной войны, Ранее сообщалось, что во время визита в Москву Джон Ретклифф встречался с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и председателем ФСБ Александром Бортников.
Путин – о словах Зеленского относительно "де-факто закрытия" российского воздушного пространства для гражданской авиации
– заявил он.
Путин – об обвинениях Германии в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига
– сказал он.
Путин угрожает нанести удары по энергетике Украины
– заявил Путин.
– пригрозил Путин.
– сказал Путин.
Виткофф и Кушнер – желанные гости в России, – Путин
Путин о переговорах
– сказал Путин.
Путин заявил о постоянных контактах между спецслужбами России и США
– заявил Путин.
Киев просит возобновить переговоры, просит о личных встречах, но с террористами переговоры не ведут,
Что касается действий немецких властей, то это, прежде всего, связано с внутриполитическими процессами. Предприятия закрываются, рабочие места [теряются]. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить это можно только одним – противостоянием агрессивной России. А где доказательства? Вот. Я не слышал таких заявлений, но если они были сказаны вслух – это призыв к терроризму,
Путин объяснил свою недавнюю метафору о косатках и белых медведях:
Его спросили, кто в его сравнении является медведем, а кто – косаткой, которая его съедает.
"Если кто-то попытается стянуть нас вниз по пищевой цепочке, проглотить, съесть нас, то может получить и по зубам", – сказал он.
Ранее Путин, говоря о белых медведях, привел метафору с косатками:
"Представляете, вот там рядом обитают косатки. Они едят этих медведей, как мелкую добычу. Они просто набрасываются стаей и разрывают их на части. Это все очень интересно. Такая пищевая цепь. И об этом тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию".
Путин отдельно остановился на ударах по энергетической инфраструктуре и пригрозил Украине новыми атаками.
Нашим войскам даны соответствующие указания по нанесению массированных ударов по энергетике Украины,
В то же время глава Кремля пытался представить предстоящие атаки как якобы ответ на удары Украины по российским объектам.
Будет ответ,
Говоря непосредственно о переговорах по прекращению войны в Украине, Путин заявил, что этот процесс в настоящее время не развивается активно.
Процесс переговоров по украинскому треку в целом заморожен, как мы понимаем,
Отдельно глава Кремля упомянул специального представителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.
"Виткофф и Кушнер – всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием работает с ними", – заявил Путин.
При этом российская сторона ранее не подтверждала конкретных договоренностей о возвращении Виткоффа и Кушнера к переговорному процессу по Украине.
Российский диктатор высказался о переговорном процессе с США. Он заявил, что Москва выступает за переговоры, наполненные конкретным содержанием, фактически подчеркнув необходимость предметного обсуждения.
Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены конкретным содержанием,
Комментируя визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, Владимир Путин заявил, что контакты между представителями спецслужб России и США происходят постоянно.
Контакты между представителями спецслужб осуществляются всегда. Они были даже в самые тяжелые периоды холодной войны,
Ранее сообщалось, что во время визита в Москву Джон Ретклифф встречался с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и председателем ФСБ Александром Бортников.