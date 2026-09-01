"24 Канал" взял самые важные заявления российского диктатора.

Что сказал Путин?

23:39, 1 сентября

23:38, 1 сентября

Путин – о словах Зеленского относительно "де-факто закрытия" российского воздушного пространства для гражданской авиации

Киев просит возобновить переговоры, просит о личных встречах, но с террористами переговоры не ведут,
– заявил он.

23:38, 1 сентября

Путин – об обвинениях Германии в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига

Что касается действий немецких властей, то это, прежде всего, связано с внутриполитическими процессами. Предприятия закрываются, рабочие места [теряются]. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить это можно только одним – противостоянием агрессивной России. А где доказательства? Вот. Я не слышал таких заявлений, но если они были сказаны вслух – это призыв к терроризму,
– сказал он.

23:37, 1 сентября

Путин объяснил свою недавнюю метафору о косатках и белых медведях:

Его спросили, кто в его сравнении является медведем, а кто – косаткой, которая его съедает.

"Если кто-то попытается стянуть нас вниз по пищевой цепочке, проглотить, съесть нас, то может получить и по зубам", – сказал он.

Ранее Путин, говоря о белых медведях, привел метафору с косатками:

"Представляете, вот там рядом обитают косатки. Они едят этих медведей, как мелкую добычу. Они просто набрасываются стаей и разрывают их на части. Это все очень интересно. Такая пищевая цепь. И об этом тоже нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию".

23:29, 1 сентября

Путин угрожает нанести удары по энергетике Украины

Путин отдельно остановился на ударах по энергетической инфраструктуре и пригрозил Украине новыми атаками.

Нашим войскам даны соответствующие указания по нанесению массированных ударов по энергетике Украины,
– заявил Путин.

В то же время глава Кремля пытался представить предстоящие атаки как якобы ответ на удары Украины по российским объектам.

Будет ответ,
– пригрозил Путин.

23:19, 1 сентября

Говоря непосредственно о переговорах по прекращению войны в Украине, Путин заявил, что этот процесс в настоящее время не развивается активно.

Процесс переговоров по украинскому треку в целом заморожен, как мы понимаем,
– сказал Путин.

23:18, 1 сентября

Виткофф и Кушнер – желанные гости в России, – Путин

Отдельно глава Кремля упомянул специального представителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

"Виткофф и Кушнер – всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием работает с ними", – заявил Путин.

При этом российская сторона ранее не подтверждала конкретных договоренностей о возвращении Виткоффа и Кушнера к переговорному процессу по Украине.

23:17, 1 сентября

Путин о переговорах

Российский диктатор высказался о переговорном процессе с США. Он заявил, что Москва выступает за переговоры, наполненные конкретным содержанием, фактически подчеркнув необходимость предметного обсуждения.

Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены конкретным содержанием,
– сказал Путин.

23:13, 1 сентября

Путин заявил о постоянных контактах между спецслужбами России и США

Комментируя визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, Владимир Путин заявил, что контакты между представителями спецслужб России и США происходят постоянно.

Контакты между представителями спецслужб осуществляются всегда. Они были даже в самые тяжелые периоды холодной войны,
– заявил Путин.

Ранее сообщалось, что во время визита в Москву Джон Ретклифф встречался с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и председателем ФСБ Александром Бортников.