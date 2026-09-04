Але у 47 ОМБр спростували цей фейк, а заступник командира 1 механізованого батальйону "Прапор" опублікував відео із села.

Яка ситуація у Храпівщині

У бригаді наголосили, що інформація про нібито захоплення села Храпівщина на Сумщині не відповідає дійсності.

Росіяни у населеному пункті немає.

Деякі російські пропагандистські пабліки поширюють інформацію про те, що нібито росіяни захопили на Сумщині село Храпівщина, яка знаходиться у зоні відповідальності 47 ОМБр. Доповідаємо – це чергова дезінформація від РФ. Прориву оборони не було,

– наголосили у бригаді.

Воїни 47 ОМБр продовжують тримати визначені рубежі та попросили критично ставитися до будь-яких ІПСО Росії.

47 ОМБр спростували фейк про окупацію Храпівщини: дивіться відео

До слова, Володимир Путін 1 вересня заявив про нібито захоплення російськими військами Козачої Лопані на Харківщині. Російські пропагандистські ресурси після цього поширили відео з підняттям російського прапора, намагаючись видати його за доказ окупації селища.

Але у 14-му корпусі, який відповідає за північ Харківської області, прямо спростували заяви Путіна та російських пропагандистів.