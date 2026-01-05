Экс-министр Канады Христя Фриланд будет работать в команде Зеленского: какую должность она получила
- Владимир Зеленский назначил Христю Фриланд советником по экономическому развитию.
- Фриланд известна своей проукраинской позицией и имеет опыт в привлечении инвестиций и реализации экономических реформ.
Владимир Зеленский назначил Христю Фриланд одной из советниц президента. По его словам, она имеет значительный опыт и будет отвечать за экономическое развитие.
Христя Фриланд известна своей проукраинской позицией.
Что известно о назначении?
Христю Фриланд назначили советником по вопросам экономического развития. По словам Зеленского, она имеет большой опыт в привлечении инвестиций и реализации экономических реформ, что является важным для усиления устойчивости Украины.
Назначение произошло на фоне необходимости быстрого восстановления страны и укрепления обороноспособности.
Благодарен всем, кто готов помогать государству и взаимодействовать с партнерами,
– написал Зеленский.
Что известно о Христе Фриланд?
Ранее Фриланд также была министром иностранных дел и международной торговли. В сентябре премьер Карни назначил ее спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины.
В октябре 2022 года Христя Фриланд призвала исключить Россию из организаций G-20 и МВФ. Она отмечала угрозы, которые Кремль создает для мировой экономики.
Фриланд имеет украинские корни и получила репутацию ведущей защитницы интересов Украины в правительстве Джастина Трюдо. Она активно продвигала поддержку Киева на международной арене.