Экс-министр Канады Христя Фриланд будет работать в команде Зеленского: какую должность она получила

Владимир Зеленский назначил Христю Фриланд одной из советниц президента. По его словам, она имеет значительный опыт и будет отвечать за экономическое развитие.

Христя Фриланд известна своей проукраинской позицией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу государства.

Что известно о назначении?

Христю Фриланд назначили советником по вопросам экономического развития. По словам Зеленского, она имеет большой опыт в привлечении инвестиций и реализации экономических реформ, что является важным для усиления устойчивости Украины.

Назначение произошло на фоне необходимости быстрого восстановления страны и укрепления обороноспособности.

Благодарен всем, кто готов помогать государству и взаимодействовать с партнерами,

– написал Зеленский.

Что известно о Христе Фриланд?