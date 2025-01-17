Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что приказ о его похищении и убийстве отдал Путин

В Великобритании продолжается суд над якобы российскими шпионами, которых обвиняют в заговоре против журналиста-расследователя Христо Грозева. Он убежден, что подозреваемые планировали его похищение или убийство по личному приказу Путина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Грозева российскому ютьюб-каналу. "Заказали" журналиста, мол, в декабре 2020 года – в день публикации расследования об отравителях Алексея Навального.

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Что известно о вероятном приказе Путина

Грозев отметил, что сможет раскрыть больше деталей только после завершения судебного процесса. Это может произойти уже в первую неделю февраля.

Планы были страшные, не просто планы слежки, а как минимум похищение и вывоз в Москву. А как максимум – страшная смерть,

– говорит он.

По словам журналиста, преступники "придумывали всевозможные ужасные формы смерти". Якобы уже доказано, что спланировали все по личному приказу российского диктатора, а не по решению "условного генерала ФСБ или ГРУ".

К слову, по информации расследователей The Insider, российские власти пытались скрыть из официальных документов информацию о симптомах, которые имел Навальный перед смертью – боль в животе, рвоту и судороги. Реаниматолог Александр Полупан считает, что вряд ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления.