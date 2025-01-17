Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Грозєва російському ютуб-каналу. "Замовили" журналіста, мовляв, в грудні 2020 року – у день публікації розслідування про отруйників Олексія Навального.

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Що відомо про імовірний наказ Путіна

Грозєв зазначив, що зможе розкрити більше деталей лише після завершення судового процесу. Це може статися вже в перший тиждень лютого.

Плани були страшні, не просто плани стеження, а щонайменше викрадення і вивезення в Москву. А як максимум – страшна смерть,

– каже він.

За словами журналіста, злочинці "вигадували найрізноманітніші жахливі форми смерті". Начебто вже доведено, що спланували все за особистим наказом російського диктатора, а не за рішенням "умовного генерала ФСБ чи ГРУ".

До слова, за інформацією розслідувачів The Insider, російська влада намагалася приховати з офіційних документів інформацію про симптоми, які мав Навальний перед смертю – біль у животі, блювоту й судоми. Реаніматолог Алєксандр Полупан вважає, що "навряд чи такі симптоми можна пояснити чимось крім отруєння".