Хроники деградации: во что превратится Россия через год
2 мая 2022 , 09:14Читати новину українською
Источник:фейсбук Бориса Акунина
Что будет дальше с Россией. Все мы, кроме фаталистов и инфантилов, об этом сейчас постоянно думаем. Тут есть вещи неизбежные и есть вещи вероятные.
Неизбежным для России представляется следующее:
- Возврата к прежней, довоенной реальности не произойдет даже когда прекратится война. Квазинормальности образца марта 2014 - февраля 2022 (на самом деле нормального там было мало) больше не будет.
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- Режим будет вести себя всё грубее, тупее и припадочней, потому что будет сильно нервничать. Будут аресты и абсурдные уголовные дела. Не исключены провокационные терракты по модели 1999 года, чтобы нагнать истерики и оправдать репрессии (но это я уже перескакиваю к "вероятностям").
- Будут введены запреты на то, что люди смотрят, читают и слушают. В интернете введут файервол – разумеется, кривой и дырявый. Смотреть, читать и слушать запретное все будут подпольно, через дыры в занавесе.
- Жизненный уровень населения будет все время понижаться, доля среднего класса сокращаться, объем товаров и услуг усыхать.
- В условиях новой "холодной войны" Россия окажется в полной зависимости от Китая. Китайские инвесторы и экспортеры будут активно колонизовать российскую экономику и захватывать российский рынок, получая всяческие льготы. "Гордая" Россия, не пожелавшая быть "колонией Запада", будет превращаться в колонию Пекина.
- Ксенофобская и изоляционистская риторика на всех уровнях будет нарастать. Во всех школах и ВУЗах введут "уроки патриотизма" с обязательным посещением и прочую подобную лабуду, в учреждениях и на предприятиях это тоже войдет в рутину.
- Служба в силовых структурах станет завидной, потому что при постепенном обеднении населения спецслужбистам, полицейским и военным будут стараться платить по максимуму. Соответственные траты будут занимать всё большую долю бюджета.
- Доносительство станет важным социальным лифтом, которым не будут брезговать очень многие.
- Подозрительность диктатора будет постоянно прогрессировать, из-за чего наверху будут происходить частые перетряски и показательные экзекуции.
- Будет введено ограничение на выезд из страны, чтобы самые работоспособные и активные не сбежали.
Это всё события, которые произойдут в течение нынешнего года. О вероятном развитии событий на среднесрочной перспективе поговорим в другой раз. Там есть некоторая вариативность.
Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: