Хроники деградации: во что превратится Россия через год

Что будет дальше с Россией. Все мы, кроме фаталистов и инфантилов, об этом сейчас постоянно думаем. Тут есть вещи неизбежные и есть вещи вероятные.

Неизбежным для России представляется следующее:

Возврата к прежней, довоенной реальности не произойдет даже когда прекратится война. Квазинормальности образца марта 2014 - февраля 2022 (на самом деле нормального там было мало) больше не будет.

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Режим будет вести себя всё грубее, тупее и припадочней, потому что будет сильно нервничать. Будут аресты и абсурдные уголовные дела. Не исключены провокационные терракты по модели 1999 года, чтобы нагнать истерики и оправдать репрессии (но это я уже перескакиваю к "вероятностям").

Будут введены запреты на то, что люди смотрят, читают и слушают. В интернете введут файервол – разумеется, кривой и дырявый. Смотреть, читать и слушать запретное все будут подпольно, через дыры в занавесе.

Жизненный уровень населения будет все время понижаться, доля среднего класса сокращаться, объем товаров и услуг усыхать.

В условиях новой "холодной войны" Россия окажется в полной зависимости от Китая. Китайские инвесторы и экспортеры будут активно колонизовать российскую экономику и захватывать российский рынок, получая всяческие льготы. "Гордая" Россия, не пожелавшая быть "колонией Запада", будет превращаться в колонию Пекина.

Ксенофобская и изоляционистская риторика на всех уровнях будет нарастать. Во всех школах и ВУЗах введут "уроки патриотизма" с обязательным посещением и прочую подобную лабуду, в учреждениях и на предприятиях это тоже войдет в рутину.

Служба в силовых структурах станет завидной, потому что при постепенном обеднении населения спецслужбистам, полицейским и военным будут стараться платить по максимуму. Соответственные траты будут занимать всё большую долю бюджета.

Доносительство станет важным социальным лифтом, которым не будут брезговать очень многие.

Подозрительность диктатора будет постоянно прогрессировать, из-за чего наверху будут происходить частые перетряски и показательные экзекуции.

Будет введено ограничение на выезд из страны, чтобы самые работоспособные и активные не сбежали.

Это всё события, которые произойдут в течение нынешнего года. О вероятном развитии событий на среднесрочной перспективе поговорим в другой раз. Там есть некоторая вариативность.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: