Неминучим для Росії видається наступне:
- Повернення до колишньої, довоєнної реальності не відбудеться навіть коли припиниться війна. Квазінормальності зразка березня 2014 – лютого 2022 року (насправді нормального там було мало) більше не буде.
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- Режим поводитиметься все грубіше, тупіше і припадковіше, бо сильно нервуватиме. Будуть арешти та абсурдні кримінальні справи. Не виключені провокаційні теракти за моделлю 1999 року, щоб наздогнати істерики та виправдати репресії (але це я вже перескакую до "імовірностей").
- Будуть запроваджені заборони на те, що люди дивляться, читають та слухають. В інтернеті введуть фаєрвол – зрозуміло, кривий і дірявий. Дивитись, читати та слухати заборонене усі будуть підпільно, через дірки у завісі.
- Життєвий рівень населення весь час знижуватиметься, частка середнього класу скорочуватиметься, обсяг товарів та послуг усихатиме.
- В умовах нової холодної війни Росія опиниться в повній залежності від Китаю. Китайські інвестори та експортери активно колонізуватимуть російську економіку і захоплюватимуть російський ринок, отримуючи всілякі пільги. Горда Росія, яка не побажала бути "колонією Заходу", перетворюватиметься на колонію Пекіна.
- Ксенофобська та ізоляційна риторика на всіх рівнях наростатиме. У всіх школах та вишах запровадять "уроки патріотизму" з обов'язковим відвідуванням та іншу подібну лабуду, в установах та на підприємствах це теж увійде до рутини.
- Служба в силових структурах стане завидною, бо за поступового збіднення населення спецслужбістам, поліцейським та військовим намагатимуться платити по максимуму. Відповідні витрати займатимуть дедалі більшу частку бюджету.
- Донос стане важливим соціальним ліфтом, яким не гидуватимуть дуже багато.
- Підозрілість диктатора постійно прогресуватиме, через що нагорі відбуватимуться часті перетряски та показові розправи.
- Буде запроваджено обмеження на виїзд із країни, щоб найпрацездатніші та активніші не втекли.
Це всі події, які відбудуться протягом цього року. Про ймовірний розвиток подій на середньостроковій перспективі поговоримо іншим разом. Там є певна варіативність.
Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: