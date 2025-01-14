Дроны атакуют Россию, ВСУ сдерживают наступление на Покровск: хронология 1056 дня войны

14 января 2025, 06:39
Читати новину українською
Автор: Дарья Смородская

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупантов на всех направлениях фронта. Ситуация на Покровском и Курском направлениях остается напряженной – враг сосредоточивает там основные наступательные усилия.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 10556 дней. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также 2 цели Курской операции: военный эксперт оценил ситуацию на направлении

07:25, 14 января

Обновление по потерям России на фронте

По состоянию на 14 января российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 811 090 (+1330) человек,
  • танков – 9 767 (+3),
  • боевых бронированных машин – 20 326 (+11),
  • артиллерийских систем – 21 923 (+47),
  • РСЗВ – 1 262 (+1),
  • средства ПВО – 1 044 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 22 276 (+72),
  • крылатые ракеты – 3 018 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 33 791 (+83),
  • специальная техника – 3 696 (+1)
06:48, 14 января

Дроны атаковали также завод в Казани

В Казани 14 января дроны ударили по химическому заводу "Оргсинтез", который специализируется на производстве химических веществ. На территории предприятия вспыхнул пожар.

06:26, 14 января

В Саратовской области, в частности в Энгельсе, произошла массированная атака дронов, что повлекло более 10 взрывов и повреждения на промышленном предприятии и нефтебазе.

Всего известно о более 20 дронов, которые атаковали область, некоторые из них летели в направлении Саратова, а другие - Энгельса.

06:23, 14 января

  • Силы обороны Украины восстановили положение в Шевченко, что в Покровском районе.
  • Россияне могли оккупировать Зеленое, расположенное примерно в 9 километрах от Покровска.
  • Враг продвигается в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки.
06:19, 14 января

Дроны атакуют Тульскую область России

Ночью оккупанты сообщили об атаке дронов. В частности, в городе Алексин Тульской области прогремела серия взрывов. По словам губернатора, в результате атаки якобы повреждены несколько автомобилей и хозяйственных построек и разбиты окна в жилом доме.

06:17, 14 января

После полуночи продолжалась ликвидация последствий прилета КАБ в Сумах. В результате атаки поврежден объект городской инфраструктуры. Предварительно, пострадавших нет,

06:10, 14 января

Ситуация в Покровске и Мирнограде остается контролируемой, - ОСУВ "Хортица"

Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и Мирноград. До трассы, которая ведет на Днепропетровщину россиянам осталось пройти чуть меньше, чем 7 километров.