Дроны атакуют Россию, ВСУ сдерживают наступление на Покровск: хронология 1056 дня войны
Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупантов на всех направлениях фронта. Ситуация на Покровском и Курском направлениях остается напряженной – враг сосредоточивает там основные наступательные усилия.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 10556 дней. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
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По состоянию на 14 января российская армия уже потеряла: В Казани 14 января дроны ударили по химическому заводу "Оргсинтез", который специализируется на производстве химических веществ. На территории предприятия вспыхнул пожар. В Саратовской области, в частности в Энгельсе, произошла массированная атака дронов, что повлекло более 10 взрывов и повреждения на промышленном предприятии и нефтебазе. Всего известно о более 20 дронов, которые атаковали область, некоторые из них летели в направлении Саратова, а другие - Энгельса. Ночью оккупанты сообщили об атаке дронов. В частности, в городе Алексин Тульской области прогремела серия взрывов. По словам губернатора, в результате атаки якобы повреждены несколько автомобилей и хозяйственных построек и разбиты окна в жилом доме. После полуночи продолжалась ликвидация последствий прилета КАБ в Сумах. В результате атаки поврежден объект городской инфраструктуры. Предварительно, пострадавших нет, Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и Мирноград. До трассы, которая ведет на Днепропетровщину россиянам осталось пройти чуть меньше, чем 7 километров.
Обновление по потерям России на фронте
Дроны атаковали также завод в Казани
Дроны атакуют Тульскую область России
Ситуация в Покровске и Мирнограде остается контролируемой, - ОСУВ "Хортица"
По состоянию на 14 января российская армия уже потеряла:
В Казани 14 января дроны ударили по химическому заводу "Оргсинтез", который специализируется на производстве химических веществ. На территории предприятия вспыхнул пожар.
В Саратовской области, в частности в Энгельсе, произошла массированная атака дронов, что повлекло более 10 взрывов и повреждения на промышленном предприятии и нефтебазе.
Всего известно о более 20 дронов, которые атаковали область, некоторые из них летели в направлении Саратова, а другие - Энгельса.
Ночью оккупанты сообщили об атаке дронов. В частности, в городе Алексин Тульской области прогремела серия взрывов. По словам губернатора, в результате атаки якобы повреждены несколько автомобилей и хозяйственных построек и разбиты окна в жилом доме.
После полуночи продолжалась ликвидация последствий прилета КАБ в Сумах. В результате атаки поврежден объект городской инфраструктуры. Предварительно, пострадавших нет,
Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и Мирноград. До трассы, которая ведет на Днепропетровщину россиянам осталось пройти чуть меньше, чем 7 километров.