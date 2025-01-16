Взрывы в России, атака дронов на пороховой завод в Тамбовской области: хронология 1058 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1058 сутки. Оккупанты не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. Россияне постоянно терроризируют гражданское население. Украинские защитники и защитницы дают мощный отпор агрессору.

О главных новостях 16 января, – ситуации на фронте, последствиях российских атак, успехах Сил обороны, – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Бить по Москве и истощать российскую ПВО: на что способна украинская "Трембита" и куда достает