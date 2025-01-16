УКР РУС
16 января 2025, 06:34
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Взрывы в России, атака дронов на пороховой завод в Тамбовской области: хронология 1058 дня войны

Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1058 сутки. Оккупанты не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. Россияне постоянно терроризируют гражданское население. Украинские защитники и защитницы дают мощный отпор агрессору.

О главных новостях 16 января, – ситуации на фронте, последствиях российских атак, успехах Сил обороны, – сообщает 24 Канал.

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05:20, 16 января

Оккупанты продвигаются в Часовом Яре и Торецке: анализ ISW

Аналитики пишут, что оккупационные войска продвинулись на трех направлениях. В частности, к Боровой, в Часовом Яру и Торецке.

02:53, 16 января

В Тамбовской области дроны атаковали пороховой завод

В городе Котовск Тамбовской области прогремела серия взрывов. Оккупанты жаловались на атаку дронов.

Российские телеграм-каналы писали, что, предварительно, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать. Там тоже раздавались взрывы.

02:13, 16 января

Россияне оккупировали Нескучное, ВСУ восстановили положение возле Успеновки, – DeepState

Аналитики обновили свою карту боевых действий. В частности, отметили, что Силы Обороны восстановили положение возле Успеновки.

Враг оккупировал Нескучное, а также продвинулся во Времовке, Торецке, Котлином, возле Удачного, Янтарного, Нововасильевки, Сухих Ялов.

00:08, 16 января

В России посадили офицера ПВО

Офицер ПВО сбил российский вертолет Ми-8 вместо украинского дрона. В результате этого погибли 3 оккупантов.

Минобороны хотело получить 200 миллионов рублей за вертолет. Однако, суд отказал. Пашков "отправится самостоятельно" в колонию-поселение, где будет отбывать срок.