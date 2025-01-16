Взрывы в России, атака дронов на пороховой завод в Тамбовской области: хронология 1058 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1058 сутки. Оккупанты не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. Россияне постоянно терроризируют гражданское население. Украинские защитники и защитницы дают мощный отпор агрессору.
О главных новостях 16 января, – ситуации на фронте, последствиях российских атак, успехах Сил обороны, – сообщает 24 Канал.
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Аналитики пишут, что оккупационные войска продвинулись на трех направлениях. В частности, к Боровой, в Часовом Яру и Торецке. В городе Котовск Тамбовской области прогремела серия взрывов. Оккупанты жаловались на атаку дронов. Российские телеграм-каналы писали, что, предварительно, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать. Там тоже раздавались взрывы. Аналитики обновили свою карту боевых действий. В частности, отметили, что Силы Обороны восстановили положение возле Успеновки. Враг оккупировал Нескучное, а также продвинулся во Времовке, Торецке, Котлином, возле Удачного, Янтарного, Нововасильевки, Сухих Ялов. Офицер ПВО сбил российский вертолет Ми-8 вместо украинского дрона. В результате этого погибли 3 оккупантов. Минобороны хотело получить 200 миллионов рублей за вертолет. Однако, суд отказал. Пашков "отправится самостоятельно" в колонию-поселение, где будет отбывать срок.
Оккупанты продвигаются в Часовом Яре и Торецке: анализ ISW
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Россияне оккупировали Нескучное, ВСУ восстановили положение возле Успеновки, – DeepState
В России посадили офицера ПВО
Аналитики пишут, что оккупационные войска продвинулись на трех направлениях. В частности, к Боровой, в Часовом Яру и Торецке.
В городе Котовск Тамбовской области прогремела серия взрывов. Оккупанты жаловались на атаку дронов.
Российские телеграм-каналы писали, что, предварительно, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать. Там тоже раздавались взрывы.
Аналитики обновили свою карту боевых действий. В частности, отметили, что Силы Обороны восстановили положение возле Успеновки.
Враг оккупировал Нескучное, а также продвинулся во Времовке, Торецке, Котлином, возле Удачного, Янтарного, Нововасильевки, Сухих Ялов.
Офицер ПВО сбил российский вертолет Ми-8 вместо украинского дрона. В результате этого погибли 3 оккупантов.
Минобороны хотело получить 200 миллионов рублей за вертолет. Однако, суд отказал. Пашков "отправится самостоятельно" в колонию-поселение, где будет отбывать срок.