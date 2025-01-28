28 января 2025, 06:33
Россия массированно атакует Украину "Шахедами": хронология 1070 дня войны
Россия продолжает террор мирного населения Украины. Ночью 28 января, на 1070 день вторжения, враг снова атаковал мирные города Украины ударными дронами.
О последствиях вражеских ударов, ситуацию на фронте и ключевые события дня сообщает 24 Канал.
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Россияне ночью нанесли удары дронами-камикадзе по Чернигову. Взрывы слышали около 4 утра. Из-за атаки врага частично разрушены два частных дома. На месте работают аварийные службы. Начальник Черниговской МВА заявил, что пострадавших из-за российской атаки нет.
06:26, 28 января
"Шахеды" разрушили дома в Чернигове
Россияне ночью нанесли удары дронами-камикадзе по Чернигову. Взрывы слышали около 4 утра.
Из-за атаки врага частично разрушены два частных дома. На месте работают аварийные службы.
Начальник Черниговской МВА заявил, что пострадавших из-за российской атаки нет.