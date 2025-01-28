Россия массированно атакует Украину "Шахедами": хронология 1070 дня войны

Россия продолжает террор мирного населения Украины. Ночью 28 января, на 1070 день вторжения, враг снова атаковал мирные города Украины ударными дронами.

О последствиях вражеских ударов, ситуацию на фронте и ключевые события дня сообщает 24 Канал.

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