Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1076 дней. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
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В ЦПД очертили важность Астраханского газоперерабатывающего завода для врага
Руководитель ЦПД прокомментировал атаку на Астраханский газоперерабатывающий завод. Он также объяснил, почему он так важен для оккупантов.
Это один из ключевых энергетических объектов России, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только.
В России закрыли ряд аэропортов из-за массированной атаки дронами
Росавиация написала, что ограничения вводили в 6 аэропортах:
- Астрахань;
- Волгоград;
- Казань;
- Нижнекамск;
- Саратов;
- Ульяновск.
Борт, который летел в Казань, ушел на запасной аэродром.
По состоянию на 7 утра по Киеву четыре аэропорта открыли.
В Астраханской области дроны налетели на газоперерабатывающий завод
В городе Ахтубинск в Астраханской области России произошла атака дронов на газоперерабатывающий завод, повлекшая пожар. Также аэропорты в нескольких городах ввели план "Ковер".
Волгоград атаковали БпЛА
Вероятно, под прицелом снова Волгоградский НПЗ, который уже горел в ночь на 31 января.
По данным российских телеграмм-каналов, взрывы раздавались в нескольких районах Волгоградской области, в частности, Светлоярском, Октябрьском, Суровикинском, Красноармейском и Ворошиловском районах.
Оккупанты снова имеют продвижение на Донетчине
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 3 февраля.
Согласно их данным, российские оккупанты продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области.
Так, враг имеет продвижение в селах Серебряное и Дачное Покровского района.
На Киевщине работала ПВО
Россия атаковала Киевскую область ударными БпЛА в ночь на 3 февраля, в регионе работала ПВО.