07:15, 3 февраля

Руководитель ЦПД прокомментировал атаку на Астраханский газоперерабатывающий завод. Он также объяснил, почему он так важен для оккупантов.

Это один из ключевых энергетических объектов России, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только.